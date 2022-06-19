رئيس الاتحاد الفرنسي: مبابي فكر في الاعتزال الدولي.. واللاعب يرد

كشف نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن تفكير كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الاعتزال الدولي، وذلك عقب إهداره لركلة ترجيح أمام سويسرا في يورو 2020، مما أسفر عن إقصاء المنتخب.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان فرنسا

وتصدى يان سومر حارس سويسرا لركلة مبابي في دور الـ16 للبطولة الأوروبية، مما أدى لمغادرة أبطال العالم بصورة مفاجئة، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وتعرض مبابي -23 عاما- لهجوم قوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعله يفكر في ترك الديوك، وهو ما أكده رئيس الاتحاد الفرنسي، الذي كشف عن محادثة قصيرة جمعتهما.

وقال لو جرايت في تصريحاته لصحيفة "لو جورنال دي ديمانش": "قابلته بعد بطولة اليورو، وكان يشعر بأن الاتحاد لم يدافع عنه أمام الانتقادات بعد إهدار ركلة الترجيح".

وأضاف "التقينا لخمس دقائق في مكتبي، وكان غاضبا. قال إنه لا يريد أن يلعب لمنتخب فرنسا بعد اليوم، وهذا بوضوح لم يكن ما يقصده".

وأوضح "أنتم تعرفونه، فهو شخص يحب الفوز. لقد كان محبطا للغاية مثلنا جميعا بعد الإقصاء. في العادة هو لا يواجه أي مشاكل مع الإعلام، وهو شخص عظيم، وجماعي أكثر مما يظن الناس".

وأوضح مبابي عبر تويتر فيما يخص هذه المسألة: "

"أعتقد أنني شرحت جيدا أن الأمر كان يتعلق بالعنصرية وليس بركلة الترجيح، ولكنه اعتبر أنه لم توجد أي عنصرية".

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

يذكر أن مبابي صرح في أكتوبر الماضي بأنه مستعد لترك المنتخب إذا كان يتم اعتباره مشكلة تؤثر سلبا على الفريق.

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