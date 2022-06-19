رابطة الأندية ترد على طلب الزمالك بشأن ملعب القمة.. ومطالبة وزارة الرياضة بالتحقيق

ردت رابطة الأندية في خطاب رسمي على وزارة الشباب والرياضة بشأن خطاب الزمالك وملعب مباراة القمة أمام الأهلي.

وكان الزمالك قد طلب إقامة مواجهة القمة على استاد القاهرة وبدون جماهير عملا بمبدأ تكافؤ الفرص في خطاب مرسل إلى وزارة الرياضة.

ويحل الزمالك ضيفا على الأهلي مساء اليوم الأحد على ملعب الأهلي we السلام في المباراة المؤجلة بين الفريقين في مسابقة الدوري.

وجاء رد رابطة الأندية كالآتي:

- أقامت رابطة الأندية قرعة مسابقة بطولة الدوري يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 والتي تحدد بها مباريات الدوري العام والملعب الأساسي لكل ناد وتم تسليمها لجميع الأندية.

2- مباراة الزمالك والأهلي في الدور الأول كانت مباراة الزمالك وتم إقامتها على ملعب نادي الزمالك وهو استاد القاهرة وذلك طبقا لجدول الدوري العام.

3- مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 19 يونيو 2022 والمعلن ميعادها بجدول الدوري هي مباراة الأهلي وسيتم إقامتها على استاد السلام وهو ملعب النادي الأهلي ترسيخا لمبدأ تكافؤ الفرص.

4- مباراة الدور الأول بين الناديين كانت بحضور جماهيري بعدد ألفان مشجع للمباراة مناصفة بين الناديين.

5- مع بداية الدور الثاني لمسابقة الدوري تمت الموافقة على الطلب الذي تقدمنا به لوزارة الداخلية بزيادة أعداد المشجعين إلى خمسة آلاف لكل مباراة، وتصبح مباراة الأهلي أمام الزمالك مناصفة بين الناديين بواقع 2500 تذكرة لكل نادي.

6- جميع تذاكر المباريات يتم طرحها إلكترونيا من خلال شركة تذكرتي والتي يقوم شرائها مشجعين الأندية طبقا لبطاقة المشجع المذكور فيها انتماء المشجع من بداية الموسم والتي تمكنه فقط من شراء تذكرة النادي المنتمي إليه.

7- تم الإعلان الرسمي من قبل شركة تذكرتي يوم الجمعة 17 يونيو 2022 عن نفاد جميع تذاكر المباراة بواقع 2500 تذكرة لكل نادي بالتساوي.

وشدد بيان رابطة الأندية أنه بخصوص الإدعاء أن ملعب السلام غير مؤهل أمنيا لاستضافة اللقاء فإن وزارة الداخلية هي الجهة المختصة بتأمين المباريات والأقدر على تحديد الموقف الأمني.

وكشف بيان الرابطة: "بخصوص ما ورد بخطاب الزمالك إلى وزارة الرياضة وما ورد فيه من إسقاطات وتجاوز على كيان رابطة الأندية وأحمد دياب رئيس الرابطة بشكل لا يليق أن يكون في خطابات رسمية بين الهيئات ووزارة الرياضة واستغلال كيان الزمالك العريق للتقليل من شأن الهيئات الرياضية الأخرى وبصيغ لا تليق أن يخاطب بها وزير الشباب والرياضة داخل بلدنا الحبيبة مصر".

واختتم البيان "برجاء اتخاذ وزارة الشباب والرياضة التحقيق في فحوى هذا الخطاب حتى لا يكون هذا الاسلوب هو نص الخطابات التي تتعامل به الجهات الرسمية مع بعضها في بلد كبير في حجم ومكانة بلدنا مصر واعتبار هذه شكوى رسمية لوزارة الشباب والرياضة لممارسة دورها الرقابي والمالي نحو الهيئات الرياضية داخل جمهورية مصر العربية".

عاجل - رابطة الأندية المحترفة تخاطب وزارة الشباب والرياضة بشأن طلب الزمالك نقل القمة من ملعب السلام🏟️ pic.twitter.com/3NNyImuFjE — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2022

اقرأ أيضا:

اختبر معلوماتك عن مباراة القمة

يحيى خالد يخسر برونزية أوروبا رغم تألقه

مصر تفوز بـ 14 ميدالية في بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال

قرار من اتحاد السلة بشأن الجمهور

نتيجة "طفل الإسماعيلي" في اختبارات الأهلي