تنس – أنس جابر تكتب التاريخ وتحصد لقب بطولة برلين.. وتخطف القلوب بعد المباراة

فازت التونسية أُنس جابر بلقب بطولة برلين المفتوحة للتنس، بتغلبها على السويسرية بيليندا بينتشيتش بمجموعتين دون رد.

وفازت جابر بالمجموعة الأولى بستة أشواط مقابل 3 أشواط.

وأثناء تقدُم جابر في المجموعة الثانية بشوطين مقابل شوط واحد، انسحبت بينتشيتش للإصابة.

وأقدمت جابر على لقطة مليئة بالروح الرياضي عندما أحضرت الثلج لـ بينتشيتش وساعدت في تخفيف ألمها.

ورفعت جابر رصيدها إلى لقبين في بطولة الماسترز (1000 نقطة) بعد أن فازت بلقب بطولة مدريد هذا الموسم أيضًا.

التونسية المصنفة الرابعة عالميًا أقصت في طريقها التشيكية كارولينا موتشوفا، والأمريكية أليسيا باركس، والبيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش، والأمريكية كوكو جاوف.

An unfortunate end for @BelindaBencic who has been forced to retire due to injury ❤️‍🩹 Final match score 6-3, 2-1 ret. for Jabeur.#bett1open pic.twitter.com/VAHpmWAoOZ — wta (@WTA) June 19, 2022

وخسرت السويسرية بيليندا بينتشيتش للموسم الثاني على التوالي بعد أن خسرت نهائية 2021 أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا.

وباتت جابر أول عربية تحصد اللقب، وأول إفريقية منذ أنيت فان زيل من جنوب إفريقيا عام 1968.

وتستعد جابر لبطولة ويمبلدون على الأراضي العشبية التي تنطلق يوم 27 يونيو الجاري.

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