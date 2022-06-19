كرة يد - بعد تتويج برشلونة.. الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

توج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي والمرة الحادية عشر في تاريخه ليتأهل إلى كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي المصري قد صعد ممثلا عن قارة إفريقيا بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وبذلك تأكد صعود ست أندية بشكل رسمي إلى منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في أكتوبر بمدينة جدة السعودية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة اليد قد أعلن مشاركة كل من مضر والخليج لتمثيل السعودية منظم البطولة في النسخة المقبلة.

وتأتي الفرق المتأهلة كالآتي:

- ماجديبورج الألماني (حامل لقب النسخة الأخيرة)

- الأهلي المصري (بطل السوبر الإفريقي)

- برشلونة الإسباني (بطل أوروبا)

- تاوباتي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)

- مضر (ممثل السعودية)

- الخليج (ممثل السعودية)

ويتبقى أربعة مقاعد لكل من:

- بطل آسيا (يتحدد يوم 30 يونيو)

- بطل أمريكا الشمالية (يتحدد في أغسطس)

- بطل أوقيانوسيا

- بطل كأس العرب (يتحدد 4 سبتمبر)

وكشف الاتحاد العربي لكرة اليد في وقت سابق حصوله على موافقة الاتحاد الدولي بمشاركة بطل النسخة المقبلة من كأس العرب في كأس العالم للأندية.

وتقام منافسات كأس العرب في الفترة من 25 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبلين.

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𝗕𝗮𝗿ç𝗮 𝗿𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗼𝗻 𝘁𝗼𝗽 𝗼𝗳 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Their season in one word ___________ 👈#ehffinal4 #ehfcl pic.twitter.com/7YqMOEowP4 — EHF Champions League (@ehfcl) June 19, 2022

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