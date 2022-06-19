سلة - من أجل قلب لاسو.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة ويفوز بالدوري الإسباني

الأحد، 19 يونيو 2022 - 20:41

كتب : زكي السعيد

ريال مدريد سلة

فاز ريال مدريد بالدوري الإسباني لكرة السلة، بتغلبه على برشلونة 81-74 في صالة البالثيو دي ديبورتس بالمباراة الرابعة من سلسلة النهائي.

وتفوق ريال مدريد 3-1 في سلسلة المباريات النهائية، ليحسم اللقب رسميًا دون الحاجة إلى مباراة خامسة كانت ستقام في ملعب برشلونة.

وأنهى ريال مدريد الربع الأول متقدمًا بنتيجة 13-10، ثم أنهى الربع الثاني متفوقا 34-33.

في الربع الثالث حافظ ريال مدريد على فارق النقطة الواحدة، قبل أن يحسم اللقاء بفارق 7 نقاط في نهاية المطاف.

ليحصد ريال مدريد رصيده إلى 36 لقبًا تاريخيًا في الدوري الإسباني، ويستعيد اللقاء الغائب عن خزائنه منذ موسم 2018\2019.

وكان باسكونيا قد حصد لقب 2020، فيما فاز برشلونة بلقب موسم 2021 الرقم 19 في تاريخه.

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي، بعد أن خسر نهائي الدوري الأوروبي أمام أناضول التركي.

وفاز ريال مدريد في المواجهة الأولى على أرض برشلونة بنتيجة 88-75، ثم خسر المواجهة الثانية 69-71.

وعاد ريال مدريد وفاز بالمباراة الثالثة في ملعبه بنتيجة 81-66، ثم حسم اللقب مساء الأحد بالفوز 81-74.

وأنهى ريال مدريد الدوري النظامي في المركز الثاني خلف برشلونة، ثم تغلب على باتشي مانريسا في ربع نهائي سلسلة الإقصائيات، قبل أن يطيح بـ بيتشي باسكونيا في نصف النهائي.

من أجل لاسو

وواجه ريال مدريد ظرفًا صعبًا مباشرةً قبل بداية مباريات الدور النهائي، عندما تعرض مديره الفني بابلو لاسو لأزمة قلبية.

واضطر لاسو لقضاء يومين في العناية المركزة، قبل أن يغادر المستشفى لاحقًا دون أن يُسمَح له بقيادة ريال مدريد في المباريات من أرض الملعب.

وتلقى لاسو تكريمًا هائلًا من جماهير ريال مدريد في المباراة الثالثة قبل يومين.

وظهر لاسو في اللحظات الأخيرة من المباراة الرابعة الأخيرة وهبط لأرض الملعب، وبدا عليه التوتر في آخر الثواني حتى حسم فريقه اللقب.

وحضر المباراة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق القدم رفقة زوجته، كما ظهر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق القدم في المباراة الثالثة.

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