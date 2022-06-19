فوت ميركاتو: رفض الأهلي ويتمسك به الترجي.. صراع فرنسي على ضم بن رمضان

الأحد، 19 يونيو 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان لاعب الترجي

بحسب موقع "فوت ميركاتو"، يشهد سوق الانتقالات الفرنسي منافسة على ضم محمد علي بن رمضان صانع ألعاب الترجي التونسي.

وتضم قائمة الأندية الفرنسية المهتمة هذا الصيف رين ومونبلييه، وانضم إليهما مؤخرا ليل وبريست.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هناك اهتمام من خارج الدوري الفرنسي أيضا، بوجود رويال أنتويرب البلجيكي وبورتو البرتغالي.

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ويسعى اللاعب لخوض تجربة الاحتراف الخارجي قبل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، والذي يبدأ في نوفمبر المقبل.

وعلى الرغم من ذلك، لا يوجد اهتمام أكثر تطورا لفريق عن البقية، حيث لم يقترب ليل من التوصل لاتفاق، بعكس ما ذكر في تقارير أخرى.

ولفت بن رمضان -22 عاما- أنظار الفرق الأوروبية مؤخرا، حيث سجل 20 هدفا في 102 مباراة مع الترجي، كما لعب 20 مباراة دولية مع تونس وسجل هدفا واحدا.

وحاول ليون وليل وستراسبورج ولوريان مع الترجي لضم بن رمضان من قبل، ولكن تم رفض هذه المفاوضات، إذ يرغب الترجي في الاحتفاظ بخدماته.

وبحسب المصدر ذاته، فإن اللاعب نفسه رفض الانتقال إلى الأهلي مؤخرا.

وحاول سانت إيتيان ونيم التفاوض مع اللاعب في 2020 لإنهاء صفقة مقابل مليون يورو، ولكن لم تنجح.

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