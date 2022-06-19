محمد شريف يسجل رابع أهدافه في القمة ويكسر صيامه التهديفي في الدوري

الأحد، 19 يونيو 2022 - 20:25

كتب : FilGoal

هدف محمد شريف الأول في الزمالك

افتتح محمد شريف التسجيل في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الجولة 20 بمسابقة الدوري وكسر صيامه التهديفي في أخر سبع لقاءات بالدوري.

ورفع شريف رصيده إلى ستة أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد صيام في سبع مباريات.

ويلعب شريف مباراة القمة الرابعة له بقميص الأهلي ويرفع رصيده إلى أربعة أهداف في الدربي.

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وكان الأهلي قد افتتح التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق محمد شريف بكرة ساقطة أعلى محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

واستقبل شريف كرة بينية من رامي ربيعة وأخطأ محمد عبد الغني مدافع الزمالك في استلامها لتصل إلى مهاجم الأهلي الذي لم يتردد في أن تسكن الكرة في شباك عواد.

وسجل شريف هدفين في أولى مبارياته للقمة والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفي مقابل هدف واحد في الدور الأول من دوري الموسم الماضي.

بينما لم يسجل شريف في مباراة الدور الثاني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأحرز شريف هدفا في فوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الدور الأول من الموسم الحالي لمسابقة الدوري.

ويعتبر هدف شريف هو سادس أهدافه في دوري الموسم الجاري وأول أهدافه بعد غياب عن التهديف في أخر سبعة لقاءات.

وكانت آخر أهداف شريف في الموسم الحالي لمسابقة الدوري أمام بيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة.

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