في دربي مشتعل كالعادة.. الترجي يهزم الإفريقي ويتمسك بالصدارة هربا من البنزرتي

تغلب الترجي على ضيفه الإفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدربي الذي جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن للمرحلة النهائية من الدوري التونسي.

سجل محمد أمين توجاي هدف الترجي الأول في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 29 تضرر الترجي من النقص العددي بعد طرد عبد القادر بدران ببطاقة حمراء مباشرة.

وسرعان ما تمكن الإفريقي من التعادل بهدف زهير الذوادي في الدقيقة 33.

ولكن رد الترجي لم يتأخر، إذ أنهى الشوط الأول في الدقيقة 45 بهدف التقدم، بواسطة فوسيني كوليبالي.

وفي الدقيقة 92 سجل حمدو الهوني هدف الحسم، ليفوز الترجي باللقاء الكبير.

وشهدت المباراة أجواء جماهيرية قوية كالمعتاد بين الفريقين.

الفوز رفع رصيد الترجي إلى 20 نقطة على الصدارة بعد 8 جولات، بقيادة مدربه المخضرم نبيل معلول.

ويتقدم الترجي على المنستير بفارق نقطتين (18 نقطة)، الذي يقوده فوزي البنزرتي، مدرب مخضرم آخر في الكرة التونسية.

فيما تراجع الإفريقي إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة، ويتبقى جولتين على نهاية المسابقة.

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