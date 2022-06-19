سيسينيو: كنت أذهب لتدريب ريال مدريد مخمورًا وأستعمل القهوة لإزالة رائحة الكحول

اعترف البرازيلي سيسينيو أنه اعتاد الذهاب إلى تدريبات ريال مدريد تحت تأثير الكحوليات.

سيسينيو النادي : سيفاس سبور ريال مدريد

سيسينيو لعب في ريال مدريد موسم 2006\2007 وساهم في تتويجه بالدوري الإسباني تحت قيادة فابيو كابيلو.

وظهر سيسينيو في إحدى حلقات برنامج Resaca de EPTV الذي يخاطب حالات إدمان الكحول بلسان المتعافين.

وقال سيسينيو: "لو سألتموني إن كنت قد ذهبت ذات مرة إلى تدريبات ريال مدريد مخمورًا، فنعم، لقد فعلت ذلك. كنت أشرب القهوة حتى أُضيع رائحة الخمر، وكنت أستحم بالعطور. الشرب وأنا لاعب محترف كان سهلًا، لم أحتج المال، الناس كانت تعطيني الخمور بكثير من السعادة في المطاعم".

وأضاف: "عندما كنت أبلغ 13 عامًا جربت الكحول لأول مرة، ولم أتوقف أبدًا من وقتها. عشت في الملعب وفي نهاية الأسبوع كنت أجتمع مع زملائي ونذهب للملاهي الليلية".

وتابع: "كنت أجعل البالغين يشترون لي الخمور وأشربها دون علم والدي والشرطة".

وأكمل: "الكحول يجعلك محاطًا بأشخاص تعجبهم هذه الحياة، والأشخاص الذين يحبونك حقًا يبتعدون. عندما يدفعونك نحو حائط ويخبرونك أن الأمور ليست جيدة، فإنك لن ترغب في الاستماع لهم".

وأتم: "لدي ابن في الخامسة عشر من عمري وأعتذر له باستمرار. عمره وقتها كان عامين ولم يفهم ماذا يحدث من الأساس، لكن ذلك لا يزال راسخًا في ذاكرتي".

سيسينيو (41 عامًا) بدأ مسيرته في بوتافوجو ثم لعب لـ أتليتكو مينيرو وساوباولو وفاز معه بكوبا ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية.

وانتقل الظهير البرازيلي إلى ريال مدريد عام 2006 وخاض معه 32 مباراة مسجلا 3 أهداف وصانعا 4.

ولعب سيسينيو لاحقًا لأندية روما وفياريال وسبورت ريسيفي وسيفاسبور، قبل أن يختتم مسيرته في فريق براسيلينسي عام 2018.

ويمتلك سيسينيو 15 مباراة دولية مع منتخب البرازيل الأول، وتوج معه بكأس القارات 2005.

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