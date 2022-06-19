بيان - الجونة يحتج على التحكيم أمام المصري

الأحد، 19 يونيو 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

الجونة - الصور من حساب الجونة

أصدر نادي الجونة بيانا رسميا يعرب فيه عن احتجاجه على القرارات التحكيمية في مباراته الماضية ضد المصري، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف دون رد.

وجاء بيان الجونة كالتالي:

يعبر نادي الجونة عن استيائه الشديد مما شهده لقاء الفريق الأول أمس مع النادي المصري بالأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021-2022 من حالات تحكيمية أثرت بشكل واضح على مسار ونتيجة المباراة، وأبرزها حالة الطرد المباشر لكابتن الفريق نور السيد على الرغم من أن الإعادة أظهرت بشكل جلي وواضح لا يدع مجالا للشك عدم وجود أي تعمد أو حتى شبهة تعمد في اصطدامه بلاعب النادي المصري.

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كما قام حكم اللقاء بطرد أربعة آخرين ما بين لاعبين وفنيين من نادي الجونة بشكل مثير للاستفزاز، حيث بمجرد قيام أي مسؤول من الإطار الفني والإداري بالتوجه إليه أشهر في وجهه الكارت الأحمر بشكل فيه تكبر وتعالي واستعراض وعدم اتزان.

ونهيب في ضوء ذلك بالقائمين على منظومة التحكيم ضرورة توجيه الحكام بضبط النفس وعدم استغلال السلطة الممنوحة لهم والتصرف بصورة تضر بسمعة التحكيم المصري.

وعلى الرغم من كوننا من أقل إن لم نكن أقل الأندية اعتراضا على الحكيم، إلا أننا لم ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام مثل تلك السلوكيات غير المسؤولة التي تخرج من بعض الحكام أملا في تحقيق أغراض شخصية والتظاهر بالقوة أمام الشاشات على حساب الأندية.

وفاز المصري على الجونة بهدف سجله محمد عبد اللطيف "جريندو"، في المباراة التي أدارها الحكم محمود عاشور.

ورفع المصري رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر بـ 21 نقطة.

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