كوريير ديلو سبورت: بنفيكا ينافس برشلونة ويوفنتوس على ضم دي ماريا

الأحد، 19 يونيو 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - باريس سان جيرمان

يدخل بنفيكا دائرة المنافسة على ضم أنخيل دي ماريا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وكان قد ارتبط اسم دي ماريا بفريقي برشلونة ويوفنتوس للانتقال إلى أحدهما قبل انطلاق الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة كوريير ديلو سبورت أن عرض بنفيكا يبقى مثيرا للاهتمام.

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وأشار التقرير إلى أن دي ماريا سيتخذ قرارا بشأن مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى يوفنتوس لضم دي ماريا مقابل 7 ملايين يورو في الموسم مع خيار إمكانية التمديد لموسم آخر.

ويرغب دي ماريا في إنهاء مسيرته في مسقط رأسه روزاريو لذلك يبحث عن صفقة قصيرة الأجل لإنهاء مشواره في أوروبا.

ويبقى برشلونة الوجهة الأفضل لدي ماريا حتى الآن ولكن وضع النادي الاقتصادي يهدد الصفقة.

اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 34 عاما أصبح لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي وأصبح له الحق في التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

دي ماريا شارك مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي في 31 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 9 آخرين.

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