اللقب الأول.. السعودية تقهر أوزبكستان في عقر دارها وتحصد كأس آسيا تحت 23
الأحد، 19 يونيو 2022 - 17:42
كتب : FilGoal
فاز منتخب السعودية بكأس آسيا تحت 23 عامًا، بفوزه على أوزبكستان في النهائي بهدفين دون رد في ملعب ميلي بالعاصمة طشقند.
السعودية افتتحت التسجيل في الدقيقة 48 بواسطة أحمد الغامدي لاعب الاتفاق.
قبل أن يطلق فراس البريكان رصاصة الرحمة على الجمهور الأوزبكي الحاضر بكثافة في الدقيقة 74.
لتحصد السعودية اللقب للمرة الأولى في تاريخها، بعد أن حلت ثانية في النسخة الماضية.
نعم نعم!! نحن الأبــطــال 😍♥️#الأخضر_الأولمبي_بطل_آسيا pic.twitter.com/dEqptGILpH— المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 19, 2022
فيما تجمّد رصيد أوزبكستان عند لقب واحد حصدته في 2018.
وأنهت السعودية المسابقة دون أن تهتز شباكها، ودون أن تتعرض لأي خسارة.
البطولة كان مقررًا إقامتها في في يناير من العام الجاري، لكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا في أوزبكستان.
وتصدرت السعودية مجموعة ضمت اليابان والإمارات العربية المتحدة وطاجكستان.
قبل أن تتجاوز فيتنام في ربع النهائي، وتطيح بـ أستراليا في نصف النهائي.
وفاز منتخب اليابان بالمركز الثالث باكتساحه أستراليا بثلاثية دون رد من توقيع كين ساتو، وكاي تروين، وشوتا فوجيو.
وتقاسم جائزة هداف البطولة بـ 3 أهداف الخماسي: الياباني يويتو سوزوكي، والسعودي أيمن يحيى، والكوري تشو يونج ووك، والتايلندي سوفانات مويانتا، والأوزبكي جاسوربيك جلال دينوف.
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