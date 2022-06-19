بلدية المحلة لـ في الجول: أحمد عبد الرؤوف مدربا جديدا للفريق

أعلن نادي بلدية المحلة عن تعيين أحمد الرؤوف مديرًا فنيًا جديدًا للفريق بدايةً من الموسم المقبل.

وصرّح مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع أحمد عبد الرؤوف خلفًا لـ محمد صلاح".

وأوضح: "نبدأ فترة الإعداد منتصف شهر يوليو المقبل".

ورحل عبد الرؤوف عن النادي المصري بالسلوم بعد أن قاده لدور الـ 32 في كأس مصر للموسم الحالي.

وخسر المصري بالسلوم بهدف دون رد أمام الأهلي منذ أسبوع، مباراة كانت الأخيرة لـ عبد الرؤوف مع الفريق المطروحي.

وبدأ بلدية المحلة الموسم الماضي تحت قيادة حسن موسى، قبل أن يعوضه محمد صلاح.

وقاد عبد الرؤوف المصري بالسلوم في 17 مباراة، فاز في 7 منها، وتعادل 6، وخسر 4.

عبد الرؤوف (36 عامًا) لعب خلال مسيرته الكروية للزمالك وتليفونات بني سويف، ومصر للمقاصة، ووادي دجلة، والداخلية، والمنصورة.

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