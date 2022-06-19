بعد ضم ثالث صفقاته.. كلوب: ليفربول بيئة مثالية لرعاية مواهب اللاعبين الشباب

يؤمن يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن انضمام المدافع الشاب كالفن رامزي للفريق يثبت أن ناديه بيئة خصبة للاعبين الشباب.

وأعلن ليفربول حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية بضم كالفن رامزي الظهير الأيمن لأبردين الاسكتلندي البالغ من العمر 18 عاما.

وقال كلوب لموقع ناديه: "كالفن رامزي لاعب مبشر، يبلغ من العمر 18 عاما فقط في الوقت الحالي، لكنه لعب عددا لا بأس به من المباريات مع الفريق الأول".

وأضاف "إنه لاعب ذكي وواثق من نفسه ولديه قدرات فنية جيدة، كما أنه حريص على التعلم. لذلك هناك الكثير مما يعجبك فيه".

وتابع الألماني "لعب مع أبردين أوروبيا، كما شارك دوليا مع منتخب اسكتلندا تحت 21 عاما، كل ذلك منحه بعض الخبرة".

وأكمل "التعاقد معه في وقت مبكر من فترة الانتقالات أمر رائع بالنسبة له لأنه يعني أنه سيكون معنا في فترة الإعداد للموسم الجديد، هذا يساعد كثيرا خاصة بالنسبة للاعب شاب".

وواصل "سنتحلى بالصبر معه. أعتقد أننا أثبتنا أن بيئتنا هي البيئة المثالية لرعاية مواهب اللاعبين الشباب".

وأتم كلوب "نحن جميعًا نتطلع حقًا للعمل معه ورؤيته يتحسن ويتطور".

يؤمن كالفن رامزي مدافع ليفربول الجديد بقدرته على اللعب في الفريق الأول رغم صغر سنه.

وقال رامزي لموقع ناديه الجديد: "أشعر بسعادة بالغة، والانضمام إلى ليفربول حلم أصبح حقيقة".

وأضاف "انضمامي إلى أحد أكبر، إن لم يكن أكبر الأندية في العالم، يعد إنجازا هائلا بالنسبة لي وأنا أتطلع إلى إظهار إمكانياتي للجماهير".

وأكمل الشاب "أتمنى أن أشارك في فترة الإعداد للموسم الجديد، وأظهر للجميع في النادي كل ما لدي، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وتابع "كان هناك الكثير من اللاعبين الشباب الذين لعبوا في الفريق الأول مبكرا، مثل ترينت ألكسندر-أرنولد وهارفي إليوت وغيرهم الكثير".

وأردف "هذا أحد الأسباب التي دفعتني لاختيار ليفربول، إنه ليس مجرد فريق كبير، فهم يمنحون اللاعبين الشباب فرصا في الفريق الأول".

وأتم "إذا وضعت بصمتي في فترة الإعداد، فلا يوجد سبب يمنعني من الانضمام إلى الفريق الأول".

ليفربول نجح في ضم داروين نونيز مهاجم بنفيكا وفابيو كارفايو جناح فولام الشاب هذا الصيف.

وأوضح ليفربول عبر موقعه أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما سيرتدي القميص رقم 22.

ووقع رامزي عقدا يمتد لـ5 مواسم مع الحمر.

وأوضح تقرير B.B.C أن ليفربول وافق على دفع مبلغ 4.2 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني كإضافات، ونسبة 17.5% من عائد بيعه لفريق آخر.

وأضاف التقرير إلى أن ليفربول لا يخطط لإعارة اللاعب.

وأشارت بعض التقارير إلى أن صفقة رامزي قد تكون الأخيرة لليفربول هذا الصيف.

رامزي سيكون بديلا لترينت ألكسندر أرنولد في مركز الظهير الأيمن.

وكان ليدز يونايتد مهتما بضم برامزي، الذي يلعب مع منتخب اسكتلندا تحت 21 عاما.

ورغم أن اللاعب الشاب قد يجد طريقه إلى الفريق الأول أسرع في ليدز، غير أنه فضل الانضمام لليفربول.

مركز الظهير الأيمن بليفربول يشغله ترينت ألكسندر أرنولد ويساعده جو جوميز.

ولعب رامزي 33 مباراة مع أبردين الموسم المنصرم بمختلف المسابقات، سجل هدفا وصنع 9.

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