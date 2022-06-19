ذا أثليتك: تشيلسي واثق من التعاقد مع ستيرلينج
الأحد، 19 يونيو 2022 - 15:51
كتب : FilGoal
دخل تشيلسي في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
رحيم ستيرلينج
النادي : مانشستر سيتي
وذكرت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن تشيلسي يثق بشكل كبير في قدرته على التعاقد مع ستيرلينج.
يأتي ذلك بسبب تبقي موسم واحد فقط في تعاقد ستيرلينج مع مانشستر سيتي، ما يجعل فرصة تشيلسي كبيرة في التعاقد معه مقابل قيمة مالية قليلة.
ولن يمانع مانشستر سيتي بيع ستيرلينج، في ظل امتلاك الفريق السماوي أكثر من لاعب في خط الهجوم مثل رياض محرز وجاك جريليش وفيل فودين، وإيرلينج هالاند القادم حديثا.
وارتبط اسم ستيرلينج بالانتقال إلى أرسنال قبل أسابيع، لكن اللاعب الإنجليزي يرغب في الانضمام لأحد الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.
وانضم ستيرلينج البالغ من العمر 27 عاما لصفوف مانشستر سيتي في عام 2015 قادما من ليفربول، مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.
ولعب مع مانشستر سيتي 339 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 131 هدفا وقدم 95 تمريرة حاسمة.
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