مدافع ليفربول الجديد: لا يوجد سبب يمنعني من الانضمام إلى الفريق الأول

الأحد، 19 يونيو 2022 - 15:03

كتب : FilGoal

كالفين رامسي - لاعب ليفربول الجديد

يؤمن كالفن رامزي مدافع ليفربول الجديد بقدرته على اللعب في الفريق الأول رغم صغر سنه.

وأعلن ليفربول حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية بضم كالفن رامزي الظهير الأيمن لأبردين الاسكتلندي البالغ من العمر 18 عاما.

وقال رامزي لموقع ناديه الجديد: "أشعر بسعادة بالغة، والانضمام إلى ليفربول حلم أصبح حقيقة".

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وأضاف "انضمامي إلى أحد أكبر، إن لم يكن أكبر الأندية في العالم، يعد إنجازا هائلا بالنسبة لي وأنا أتطلع إلى إظهار إمكانياتي للجماهير".

وأكمل الشاب "أتمنى أن أشارك في فترة الإعداد للموسم الجديد، وأظهر للجميع في النادي كل ما لدي، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وتابع "كان هناك الكثير من اللاعبين الشباب الذين لعبوا في الفريق الأول مبكرا، مثل ترينت ألكسندر-أرنولد وهارفي إليوت وغيرهم الكثير".

وأردف "هذا أحد الأسباب التي دفعتني لاختيار ليفربول، إنه ليس مجرد فريق كبير، فهم يمنحون اللاعبين الشباب فرصا في الفريق الأول".

وأتم "إذا وضعت بصمتي في فترة الإعداد، فلا يوجد سبب يمنعني من الانضمام إلى الفريق الأول".

ليفربول نجح في ضم داروين نونيز مهاجم بنفيكا وفابيو كارفايو جناح فولام الشاب هذا الصيف.

وأوضح ليفربول عبر موقعه أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما سيرتدي القميص رقم 22.

ووقع رامزي عقدا يمتد لـ5 مواسم مع الحمر.

وأوضح تقرير B.B.C أن ليفربول وافق على دفع مبلغ 4.2 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني كإضافات، ونسبة 17.5% من عائد بيعه لفريق آخر.

وأضاف التقرير إلى أن ليفربول لا يخطط لإعارة اللاعب.

وأشارت بعض التقارير إلى أن صفقة رامزي قد تكون الأخيرة لليفربول هذا الصيف.

رامزي سيكون بديلا لترينت ألكسندر أرنولد في مركز الظهير الأيمن.

وكان ليدز يونايتد مهتما بضم برامزي، الذي يلعب مع منتخب اسكتلندا تحت 21 عاما.

ورغم أن اللاعب الشاب قد يجد طريقه إلى الفريق الأول أسرع في ليدز، غير أنه فضل الانضمام لليفربول.

مركز الظهير الأيمن بليفربول يشغله ترينت ألكسندر أرنولد ويساعده جو جوميز.

ولعب رامزي 33 مباراة مع أبردين الموسم المنصرم بمختلف المسابقات، سجل هدفا وصنع 9.

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