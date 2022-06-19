طفل الإسماعيلي يخضع لاختبارات الناشئين في الأهلي

خضع الطفل كريم محمود عبد الوهاب لاختبارات الناشئين في النادي الأهلي، بعد واقعة ظهوره في اختبارات الإسماعيلي مرتديا قميص الفريق الأحمر.

ولبى الأهلي رغبة الطفل كما كشف النادي الأحمر عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ليخضع لاختبارات الناشئين في الأهلي تحت إشراف خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في النادي.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأطفال وهو يرتدي قميص الأهلي أثناء ذهابه لخوض اختبارات قبول الناشئين في الإسماعيلي.

قبل أن يطلب منه أمن النادي تبديل قميص الأهلي بقميص آخر لونه أصفر قبل خوض الاختبارات.

وقال خالد القماش رئيس قطاع الناشئين في الإسماعيلي لـFilGoal.com "ما حدث هو أن فرد الأمن على بوابة النادي منع طفل أثناء دخوله للاختبارات وهو يرتدي قميص فريق الأهلي، وهذه تعليمات من القطاع ويجب أن نوضح للجميع أن كل الأطفال أثناء الاختبارات يرتدون قمصان موحدة وكل لاعب يجب عليه أن يغير القميص الذي جاء به إلى الاختبارات".

بينما قال والد الطفل لـFilGoal.com "ذهبنا إلى مقر الإسماعيلي بالفعل وابني كان يرتدي قميص الأهلي لأنه يحب الأهلي وأنا أيضا أشجع الفريق الأحمر".

واستمر في تصريحاته "في الاختبارات لا يدخل أولياء الأمور مع اللاعبين وعلى بوابة النادي تعرضنا لبعض المضايقات وطلبوا من كريم خلع قميص الأهلي لأنها تعليمات من الإدارة ألا يرتدي أي طفل قميص أي فريق آخر".

وأشار "وفي الاختبارات لم ينجح ابني كريم بشكل متعمد، والمسؤولين طلبوا مني أن نوقع على استمارات انضمام نجلي الآخر أحمد الذي نجح في وقت سابق".

وأكمل "رفضت توقيع أحمد بعد ما حدث مع شقيقه كريم وغادرنا مقر النادي الإسماعيلي".

وأتم تصريحاته "نحن عائلة تشجع الأهلي ولا نستطيع الوصول للقلعة الحمراء بسبب الازدحام الشديد في الاختبارات، ولذلك ذهبنا إلى اختبارات الإسماعيلي الذي نحب أيضا الكرة التي يقدمها الدراويش".

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