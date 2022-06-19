رودريجو: نيمار اختارني لأكون خليفته في البرازيل

كشف رودريجو جويس لاعب ريال مدريد عن اختيار نيمار لاعب باريس سان جيرمان وزميله في منتخب البرازيل له ليكون خليفته مع منتخب بلاده.

رودريجو سيلفا النادي : ريال مدريد نيمار النادي : باريس سان جيرمان

ويرى نيمار بان رودريجو جويس سيكون هو خليفته في منتخب البرازيل وسيحصل على رقم 10 بعد إعتزاله اللعب وذلك بسبب الإمكانيات الرهيبة التي يمتلكها اللاعب من وجهة نظره.

وقال رودريجو في تصريحات عبر شبكة إي إس بي إن: "رودريجو أخبرني بأنه عندما يغادر المنتخب سيمكنني الحصول على الرقم 10، لم أكن أعرف حتى ما سأقوله، كنت أشعر بالإحراج وابتسمت وأخبرته بأن عليه أن يستمر في اللعب أكثر قليلا ثم ضحك".

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن نيمار قد يعلن إعتزاله دوليا عقب نهاية كأس العالم 2022.

وعلق نيمار خلال بث مباشر عبر تويتش مع رونالدو على تلك الأخبار قائلا: "إنه امر محزن عندما تلعب مع منتخب البرازيل بدون أن تشعر بأهمية الحدث، عندما كنت صغيرا حفل اختيار اللاعبين كان حدثا كبيرا، كان يجب أن تستعد وأن تجمع جميع أفراد عائلتك وهم مرتدين قميص البرازيل، وكنا نحضر الطعام والكعك لكن اليوم الأمر لم يعد مهما".

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة السابعة رفقة منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون في منافسات كأس العالم 2022 في قطر.