رودريجو: نيمار اختارني لأكون خليفته في البرازيل

الأحد، 19 يونيو 2022 - 12:32

كتب : FilGoal

نيمار ورودريجو جويس

كشف رودريجو جويس لاعب ريال مدريد عن اختيار نيمار لاعب باريس سان جيرمان وزميله في منتخب البرازيل له ليكون خليفته مع منتخب بلاده.

رودريجو سيلفا

النادي : ريال مدريد

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

ويرى نيمار بان رودريجو جويس سيكون هو خليفته في منتخب البرازيل وسيحصل على رقم 10 بعد إعتزاله اللعب وذلك بسبب الإمكانيات الرهيبة التي يمتلكها اللاعب من وجهة نظره.

وقال رودريجو في تصريحات عبر شبكة إي إس بي إن: "رودريجو أخبرني بأنه عندما يغادر المنتخب سيمكنني الحصول على الرقم 10، لم أكن أعرف حتى ما سأقوله، كنت أشعر بالإحراج وابتسمت وأخبرته بأن عليه أن يستمر في اللعب أكثر قليلا ثم ضحك".

أخبار متعلقة
بيلد تكشف كيف تواصل ماني مع ناجلزمان.. وموعد تقديمه لجماهير بايرن مدرب الاتحاد: وضع الفريق غير جيد وهذا يضع اللاعبين تحت ضغط ليفربول يعلن ثالث صفقاته هذا الصيف مدرب المقاصة: اللاعبون لم ينفذوا المطلوب.. ونعمل بدون يأس طالما هناك أمل

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن نيمار قد يعلن إعتزاله دوليا عقب نهاية كأس العالم 2022.

وعلق نيمار خلال بث مباشر عبر تويتش مع رونالدو على تلك الأخبار قائلا: "إنه امر محزن عندما تلعب مع منتخب البرازيل بدون أن تشعر بأهمية الحدث، عندما كنت صغيرا حفل اختيار اللاعبين كان حدثا كبيرا، كان يجب أن تستعد وأن تجمع جميع أفراد عائلتك وهم مرتدين قميص البرازيل، وكنا نحضر الطعام والكعك لكن اليوم الأمر لم يعد مهما".

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة السابعة رفقة منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون في منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

رودريجو نيمار منتخب البرازيل
نرشح لكم
فيدال: اللعب لـ بوكا جونيورز حلم احتفالا بمئوية المونديال.. 4 دول لاتينية يتقدمون بملف استضافة كأس العالم 2030 16 مدينة.. فيفا يعلن المدن المستضيفة لـ كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية "الدموع تملأ عيني".. فالفيردي يدافع عن نفسه بعد أزمته مع رئيس أوروجواي إنجاز غير مسبوق.. كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم بهدف كامبل بعد 14 عاما في ظل بيكرمان.. لورينزو مديرا فنيا لـ منتخب كولومبيا انتهت ملحق كأس العالم - كوستاريكا (1)-(0) نيوزلندا.. آخر المتأهلين للمونديال مقتل حكم في السلفادور بعد اعتداء اللاعبين والجماهير
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك - أي من هؤلاء لعب للأهلي والزمالك؟ 35 دقيقة | كويز في الجول
تقرير: رونالدو يخطط لجمع ألفيش ومارسيلو في بلد الوليد 44 دقيقة | ميركاتو
اختبر معلوماتك - في عيد ميلاده الـ75.. هل تعرف حسن شحاتة جيدا؟ ساعة | كويز في الجول
مهاجم ليفربول الجديد يكشف معاناته الشديدة مع الفقر أيام الصغر ساعة | الدوري الإنجليزي
الحفل بـ المغرب.. كاف يعلن عودة جوائز الأفضل في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
طفل الإسماعيلي يخضع لاختبارات الناشئين في الأهلي ساعة | الكرة المصرية
راديو مونت كارلو: زيدان لن يدرب سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
رودريجو: نيمار اختارني لأكون خليفته في البرازيل 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني