عاد إلى أوروبا من جديد.. فينسنت يانسن ينضم إلى رويال أنتويرب البلجيكي

السبت، 18 يونيو 2022 - 23:18

كتب : FilGoal

فينسنت يانسن

انضم المهاجم الهولندي فينسنت يانسن إلى صفوف رويال أنتويرب البلجيكي، ليعود للقارة العجوز بعد رحلة امتدت 3 سنوات في المكسيك.

ووقع المهاجم الهولندي على عقد يمتد لـ 4 سنوات قادما من مونتيري المكسيكي، ولم يعلن النادي قيمة الصفقة.

وأنهى الفريق الدوري البلجيكي الموسم الماضي في المركز الرابع ويشارك في دوري المؤتمر الأوروبي بدءا من الدور التمهيدي الثاني.

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وأصبح الهولندي ثالث صفقات الفريق بعد أنتوني فالنسيا القادم من إنديبنديتي الإكوادوري والبلجيكي فيسار تشالا من أحد أندية الدرجة الثانية البلجيكية.

وعاد يانسن مؤخرا لارتداء قميص منتخب هولندا بعد غياب دام 5 سنوات، إذ خاض 17 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهداف.

وبدأ يانسن مسيرته الكروية مع فينورد وتدرج في فئات الشباب ثم انتقل لصفوف ألميري سيتي الهولندي في 2013.

وبعد عامين انضم إلى ألكمار الهولندي وحصد لقب هداف الدوري موسم 2015-16.

وانتقل بعد موسمه الوحيد مع ألكمار إلى توتنام الإنجليزي مقابل 22 مليون يورو.

وتخبطت مسيرة الهولندي مع الديوك اللندنية بسبب الإصابات فأعير إلى فناربخشة موسم 2017-18.

وبعد تسجيل 6 أهداف في 42 مباراة، انتقل في 2019 لصفوف مونتيري المكسيكي مقابل 9 ملايين يورو وتوج بلقب الدوري المكسيكي وكأس المكسيك ودوري أبطال كونكاكاف.

في تجربته المكسيكية خاض 94 مباراة سجل 24 هدفا وصنع 5 في 3 سنوات.

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