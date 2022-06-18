مسعود يكشف لـ في الجول مستجدات إصابته وموعد العودة المحتمل

السبت، 18 يونيو 2022 - 22:58

كتب : بسام أبو بكر

أحمد مسعود - الزمالك والمصري

كشف أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري مستجدات الإصابة التي تعرض لها في يده.

أحمد مسعود

النادي : المصري

المصري

وتعرض مسعود لحادث سير أثناء عودته من معسكر فريقه في الإسكندرية قبل عدة أسابيع، تسببت في تعرضه لكسر في اليد.

وقال مسعود لـFilGoal.com: "تم فك الغرز بعد الإصابة وبعد 3 أسابيع سيتم نزع الشرائح الحديدية".

أخبار متعلقة
لقاء البطاقات الحمراء.. حسام حسن يعيد انتصارات المصري في الدوري بفوز مثير على الجونة اتحاد الكرة يعلن موعد المهلة الأخيرة لاستلام طلبات تراخيص الأندية فيوتشر يفسد عودة فييرا إلى الدوري بالفوز بثنائية على إنبي

وواصل "بعدها سوف أبدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بي".

وأتم تصريحاته "على أن أعود للملاعب بعد 6 أشهر من الآن".

وفاز المصري على الجونة بهدف دون رد، في الجولة الـ22 من الدوري المصري، وذلك بعد غياب الانتصارات عن الفريق البورسعيدي لمدة 8 مباريات متتالية في المسابقة.

الفوز رفع رصيد المصري إلى النقطة 21 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

اقرأ أيضا

13 ملعبا استضافوا القمة من قبل

فيريرا وموعد مع المدرب المؤقت لـ الأهلي

أسباب غياب سداسي الزمالك عن القمة

الأهلي يرد على وزارة الرياضة

أحمد مسعود المصري
نرشح لكم
عبد ربه: ما حدث مع الطفل إهانة.. كان يجب أن يخوض الاختبارات بقميص الأهلي كريم العراقي: اعتدنا على التعثرات ثم العودة.. والشيخ: أريد تقديم شيء يليق بالمصري مدرب المصري: حسام حسن جعل الجميع أساسيين.. وكلما حاولنا التماسك ضربتنا الإصابات إيطاليا ليست الأولى.. منتخبات أوروبية فاز عليها منتخب مصر رصاصة بواتينج المبكرة تزيد آلام المقاصة.. الاتحاد السكندري يظفر بفوزه الثاني في آخر 5 مباريات كيف يدخل الجمهور ملعب مباراة القمة وما هي قائمة الممنوعات أشبال القمة.. 6 من ناشئين الزمالك في قائمة مواجهة الأهلي 151 هدفا بين الأهلي والزمالك.. أبرز أرقام القمة في القرن الحادي والعشرين
أخر الأخبار
عبد ربه: ما حدث مع الطفل إهانة.. كان يجب أن يخوض الاختبارات بقميص الأهلي 8 دقيقة | الكرة المصرية
كريم العراقي: اعتدنا على التعثرات ثم العودة.. والشيخ: أريد تقديم شيء يليق بالمصري 19 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب المصري: حسام حسن جعل الجميع أساسيين.. وكلما حاولنا التماسك ضربتنا الإصابات 23 دقيقة | الكرة المصرية
إيطاليا ليست الأولى.. منتخبات أوروبية فاز عليها منتخب مصر 29 دقيقة | الكرة المصرية
رصاصة بواتينج المبكرة تزيد آلام المقاصة.. الاتحاد السكندري يظفر بفوزه الثاني في آخر 5 مباريات 32 دقيقة | الكرة المصرية
كيف يدخل الجمهور ملعب مباراة القمة وما هي قائمة الممنوعات 34 دقيقة | الكرة المصرية
عاد إلى أوروبا من جديد.. فينسنت يانسن ينضم إلى رويال أنتويرب البلجيكي 43 دقيقة | ميركاتو
أشبال القمة.. 6 من ناشئين الزمالك في قائمة مواجهة الأهلي 58 دقيقة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني