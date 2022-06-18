مسعود يكشف لـ في الجول مستجدات إصابته وموعد العودة المحتمل

كشف أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري مستجدات الإصابة التي تعرض لها في يده.

أحمد مسعود النادي : المصري المصري

وتعرض مسعود لحادث سير أثناء عودته من معسكر فريقه في الإسكندرية قبل عدة أسابيع، تسببت في تعرضه لكسر في اليد.

وقال مسعود لـFilGoal.com: "تم فك الغرز بعد الإصابة وبعد 3 أسابيع سيتم نزع الشرائح الحديدية".

وواصل "بعدها سوف أبدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بي".

وأتم تصريحاته "على أن أعود للملاعب بعد 6 أشهر من الآن".

وفاز المصري على الجونة بهدف دون رد، في الجولة الـ22 من الدوري المصري، وذلك بعد غياب الانتصارات عن الفريق البورسعيدي لمدة 8 مباريات متتالية في المسابقة.

الفوز رفع رصيد المصري إلى النقطة 21 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

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