الأهلي يرد على بيان وزارة الرياضة ضد اتحاد الكرة

رد الأهلي على بيان لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة، وذلك على خلفية أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم التقدم بطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولعب الأهلي تلك المباراة على ملعب المنافس الوداد المغربي "مركب محمد الخامس بالدار البيضاء"، وخسرها بهدفين دون رد.

وكان بيان اللجنة قد حمل اتحاد الكرة مسؤولية عدم التقدم بطلب الاستضافة، رافضا سحب الثقة منه وتاركا هذا الأمر للجمعية العمومية. (طالع التفاصيل).

وجاء ما أعلنه الأهلي عبر موقعه الرسمي كالتالي:

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم البيان الصادر عن اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة.

وضمت اللجنة بعض السادة المستشارين من أعضاء الهيئات القضائية لتحديد المسئولية القانونية عن إهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، وما ترتب على ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين ممثل الكرة المصرية ومنافسه.

وحسم البيان أن المسئولية تقع كاملة على الاتحاد المصري لكرة القدم. لكن دون الإشارة في البيان إلى كيفية استعادة النادي الأهلي لحقوقه المشروعة في هذا الملف، والتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق به.

وبناء عليه، وبعد أن كشف البيان وبشكل قاطع عن كافة الملابسات بمنتهى الشفافية، وحتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مع أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم في المستقبل، ينتظر النادي الأهلي وجماهيره وكافة المهتمين بالرياضة المصرية قيام الجهات ذات الاختصاص بتفعيل توصيات اللجنة القضائية، والإعلان رسميا عن محاسبة المسئولين عن الإهمال والتقصير بخصوص خطاب "كاف"، والذي ترتب عليه إهدار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل النادي الأهلي، وطمأنة المؤسسات الرياضية على كل تعاملاتها مع اتحاد الكرة.

وفي ذات السياق، كلف مجلس الإدارة اللجنة القانونية بالنادي بدراسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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