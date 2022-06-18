لقاء البطاقات الحمراء.. حسام حسن يعيد انتصارات المصري في الدوري بفوز مثير على الجونة

السبت، 18 يونيو 2022 - 21:05

كتب : مهاب نبيل

المصري - الجونة

استعاد المصري انتصاراته في الدوري وحقق الفوز على الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ22 من المسابقة بملعب برج العرب.

ولم يحقق المصري أي فوز في الدوري لمدة 8 مباريات متتالية، منذ أن فاز على الأهلي في الجولة الـ13 من المسابقة.

وهي المباراة الأولى للمصري مع حسام حسن في الدوري الذي تولي تدريب الفريق خلفا للتونسي معين الشعباني.

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يعلن موعد المهلة الأخيرة لاستلام طلبات تراخيص الأندية بقيادة خوسيه لويس مونويرا.. طاقم تحكيم إسباني لمباراة الأهلي والزمالك بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي

بعدما حقق الفريق البورسعيدي الفوز مع حسام في اللقاء السابق على المنصورة في كأس مصر.

الفوز رفع رصيد المصري إلى النقطة 21 في المركز الـ14 بجدول الترتيب، وتجمد رصيد الجونة عند النقطة 22 في المركز الـ13.

Image

وصف المباراة

وتعرض نور السيد لاعب الجونة للطرد في الدقيقة 67 بعد تدخل قوي على عمرو عبد الفتاح لاعب المصري.

ليعود الحكم محمود عاشور لمراجعة اللعبة في الفيديو، ويقرر طرد قائد الجونة.

وفي الدقيقة 83 حصل المصري على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد محمد نجيب مدافع الجونة بعد تسديدة من زياد فرج.

وحصل محمد نجيب على الإنذار الثاني في ركلة الجزاء، ليخرج من الملعب ويكون الطرد الثاني للاعبي الجونة في المباراة.

وتقدم محمد عبد اللطيف "جريندو" لتسديد الكرة، ونجح في تسجيل هدف فوز المصري في الدقيقة 87.

وطرد الحكم محمود عاشور طارق الفدوي المدرب العام للجونة بسبب الاعتراض عليه.

وعقب المباراة طرد الحكم أيضا تامر مصطفى المدير الفني للجونة بسبب الاعتراض على قراراته خلال المواجهة.

ليحقق المصري فوزا هاما في الدوري بعد غياب 8 مباريات خسر خلالهم 7 مرات وتعادل مرة.

اقرأ أيضا

تفاصيل واقعة طفل اختبارات الإسماعيلي

رابطة الأندية ترد على طلب نقل القمة

وزارة الرياضة تحيل طلب الزمالك للرابطة

هدف الأهلي يقترب من النصر

المصري الجونة جريندو الدوري المصري حسام حسن
نرشح لكم
فيوتشر يفسد عودة فييرا إلى الدوري بالفوز بثنائية على إنبي اتحاد الكرة يعلن موعد المهلة الأخيرة لاستلام طلبات تراخيص الأندية بقيادة خوسيه لويس مونويرا.. طاقم تحكيم إسباني لمباراة الأهلي والزمالك بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي جوسفالدو فيريرا وموعد مع المدرب المؤقت لـ الأهلي التشكيل - ثلاثي هجومي لـ الاتحاد أمام المقاصة قائمة الزمالك - عودة ثلاثي منتخب مصر.. وسبعة غيابات أمام الأهلي الأهلي يرد على بيان وزارة الرياضة ضد اتحاد الكرة
أخر الأخبار
فيوتشر يفسد عودة فييرا إلى الدوري بالفوز بثنائية على إنبي دقيقة | الكرة المصرية
لقاء البطاقات الحمراء.. حسام حسن يعيد انتصارات المصري في الدوري بفوز مثير على الجونة 18 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يعلن موعد المهلة الأخيرة لاستلام طلبات تراخيص الأندية 37 دقيقة | الكرة المصرية
بقيادة خوسيه لويس مونويرا.. طاقم تحكيم إسباني لمباراة الأهلي والزمالك 39 دقيقة | الكرة المصرية
بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 43 دقيقة | الكرة المصرية
جوسفالدو فيريرا وموعد مع المدرب المؤقت لـ الأهلي 49 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - ثلاثي هجومي لـ الاتحاد أمام المقاصة 56 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - عودة ثلاثي منتخب مصر.. وسبعة غيابات أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني