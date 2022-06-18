لقاء البطاقات الحمراء.. حسام حسن يعيد انتصارات المصري في الدوري بفوز مثير على الجونة

استعاد المصري انتصاراته في الدوري وحقق الفوز على الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ22 من المسابقة بملعب برج العرب.

ولم يحقق المصري أي فوز في الدوري لمدة 8 مباريات متتالية، منذ أن فاز على الأهلي في الجولة الـ13 من المسابقة.

وهي المباراة الأولى للمصري مع حسام حسن في الدوري الذي تولي تدريب الفريق خلفا للتونسي معين الشعباني.

بعدما حقق الفريق البورسعيدي الفوز مع حسام في اللقاء السابق على المنصورة في كأس مصر.

الفوز رفع رصيد المصري إلى النقطة 21 في المركز الـ14 بجدول الترتيب، وتجمد رصيد الجونة عند النقطة 22 في المركز الـ13.

وصف المباراة

وتعرض نور السيد لاعب الجونة للطرد في الدقيقة 67 بعد تدخل قوي على عمرو عبد الفتاح لاعب المصري.

ليعود الحكم محمود عاشور لمراجعة اللعبة في الفيديو، ويقرر طرد قائد الجونة.

وفي الدقيقة 83 حصل المصري على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد محمد نجيب مدافع الجونة بعد تسديدة من زياد فرج.

وحصل محمد نجيب على الإنذار الثاني في ركلة الجزاء، ليخرج من الملعب ويكون الطرد الثاني للاعبي الجونة في المباراة.

وتقدم محمد عبد اللطيف "جريندو" لتسديد الكرة، ونجح في تسجيل هدف فوز المصري في الدقيقة 87.

وطرد الحكم محمود عاشور طارق الفدوي المدرب العام للجونة بسبب الاعتراض عليه.

وعقب المباراة طرد الحكم أيضا تامر مصطفى المدير الفني للجونة بسبب الاعتراض على قراراته خلال المواجهة.

ليحقق المصري فوزا هاما في الدوري بعد غياب 8 مباريات خسر خلالهم 7 مرات وتعادل مرة.

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