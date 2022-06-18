الألعاب الإلكترونية.. وكيل أوزيل يكشف مستقبله بعد الاعتزال

السبت، 18 يونيو 2022 - 19:13

كتب : FilGoal

توني كروس - ميسوت أوزيل - منتخب ألمانيا

تحدث إرجوت سوجوت وكيل أعمال صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل عن مستقبله عقب الاعتزال، كاشفا عن اتجاهه إلى الألعاب الإلكترونية.

يتزامن ذلك مع استبعاده التأديبي منذ الربيع الماضي من صفوف فريقه فنربخشة التركي، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض خلالها لموقف مشابه في مسيرته.

ولا تبدو عودة أوزيل -33 عاما- لصفوف فنربخشة واردة في الظروف الحالية، ليتكرر سيناريو رحيله عن أرسنال، آخر فريق كبير ظهر معه "عازف الليل" الألماني.

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وقال سوجوت في تصريحاته لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية: "سينخرط أكثر في الألعاب، ربما سيصبح لاعبا محترفا للرياضة الإلكترونية".

وأضاف "إنه جيد للغاية في لعبة فورتنايت، ولن يفاجئني إذا دخل منافساتها".

وأوضح "إنه يملك فريقه بالفعل ويسمى (إم 10 إي سبورتس)، ولديه لاعبين معه. لديه منزل مخصص للألعاب في ألمانيا، ولديه ألعاب كرة قدم مثل فيفا، بجانب فورتنايت".

وانضم أوزيل إلى أرسنال عام 2013 قادما من ريال مدريد مقابل 47 مليون يورو، بعد 3 مواسم مميزة قضاها في العاصمة الإسبانية.

وخاض أوزيل 254 مباراة مع أرسنال، سجل خلالها 44 هدفا وصنع 77، وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، وبالدرع الخيرية مرة، كما وصل معه إلى نهائي الدوري الأوروبي 2019.

وولد أوزيل في مدينة جيلسنكرشن الألمانية لأسرة تركية مهاجرة، ورغم ذلك فإنه يتحدث التركية بطلاقة، ومتزوج من العارضة التركية أميني جولشي منذ 2019.

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