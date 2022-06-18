والد طفل اختبارات الإسماعيلي لـ في الجول: ابني أهلاوي وذهبنا للدراويش لعدم قدرتنا الوصول للأحمر

كشف محمود عبد الوهاب والد الطفل الذي ظهر بقميص الأهلي في اختبارات الإسماعيلي تفاصيل ما حدث معهما في القلعة الصفراء.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأطفال وهو يرتدي قميص الأهلي أثناء ذهابه لخوض اختبارات قبول الناشئين في الإسماعيلي.

وحكى والد الطفل لـFilGoal.com: "ابني أحمد مواليد 2011 ونجح في اختبارات الإسماعيلي في منية النصر والنادي أخبرني أن نأتي إلى هناك للتوقيع دون اختبارات جديدة".

وأضاف "أما ابني الثاني كريم مواليد 2009 هو من ذهب لتأديه الاختبارات في مقر الإسماعيلي بعدما لفت نظر المدربين عندما خاض الاختبارات في منية النصر".

وواصل "ذهبنا إلى مقر الإسماعيلي بالفعل وابني كان يرتدي قميص الأهلي لأنه يحب الأهلي وأنا أيضا أشجع الفريق الأحمر".

واستمر في تصريحاته "في الاختبارات لا يدخل أولياء الأمور مع اللاعبين وعلى بوابة النادي تعرضنا لبعض المضايقات وطلبوا من كريم خلع قميص الأهلي لأنها تعليمات من الإدارة ألا يرتدي أي طفل قميص أي فريق آخر".

وأشار "وفي الاختبارات لم ينجح ابني كريم بشكل متعمد، والمسؤولين طلبوا مني أن نوقع على استمارات انضمام نجلي الآخر أحمد الذي نجح في وقت سابق".

وأكمل "رفضت توقيع أحمد بعد ما حدث مع شقيقه كريم وغادرنا مقر النادي الإسماعيلي".

وأتم تصريحاته "نحن عائلة تشجع الأهلي ولا نستطيع الوصول للقلعة الحمراء بسبب الازدحام الشديد في الاختبارات، ولذلك ذهبنا إلى اختبارات الإسماعيلي الذي نحب أيضا الكرة التي يقدمها الدراويش".

ماذا حدث؟

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الأطفال وهو يرتدي قميص الأهلي أثناء ذهابه لخوض اختبارات قبول الناشئين في الإسماعيلي.

وتوجه FilGoal.com للإسماعيلي لمعرفة ما حدث وهو ما كشفه خالد القماش رئيس قطاع الناشئين في النادي.

وقال القماش لـFilGoal.com "ما حدث هو أن فرد الأمن على بوابة النادي منع طفل أثناء دخوله للاختبارات وهو يرتدي قميص فريق الأهلي، وهذه تعليمات من القطاع ويجب أن نوضح للجميع أن كل الأطفال أثناء الاختبارات يرتدون قمصان موحدة وكل لاعب يجب عليه أن يغير القميص الذي جاء به إلى الاختبارات".

من جانبه أكد مصدر داخل الإسماعيلي لـFilGoal.com أن قطاع الناشئين في النادي ينبه في اختبارات الناشئين على حضور الجميع بقميص أصفر وإذا لم يحضر يتم تسليمه الزي الأصفر للاختبار به وتسليمه في النهاية. (طالع التفاصيل)

وشدد المصدر في حديثه لـFilGoal.com: "إذا أراد الإسماعيلي افتعال أزمة لمنع الطفل من دخول النادي ولكنه دخل وشارك في الاختبارات بشكل طبيعي دون أن يتعرض له أحد".

من جانبه كتب حسني عبد ربه مدير الكرة في الإسماعيلي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"أرفض ما حدث للطفل الصغير الذي لا نعلم هل يمتلك غير هذا التيشرت أم لا وكان يجب منحه تيشرت النادي الإسماعيلي واحتضانه حتى نتعامل مع طفل بطريقة صحيحة وأنا أدعو الطفل ووالده لمقابلتي غدا بالنادي لمنحه تيشرت النادي الإسماعيلي واختباره من اللجنة في وجودي، ونريد أن نصنع الإنتماء ونمحي التعصب الذي يعود على النادي بضياع المواهب".

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