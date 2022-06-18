المغامرة مستمرة.. مروان صلاح يمر إلى المرحلة الثانية مع بايرن ميونيخ

انتهت المرحلة الأولى من تجارب أداء فريق "بايرن وورلد سكواد" التابع لنادي بايرن ميونيخ الألماني، حيث عبر الحارس المصري مروان صلاح إلى المرحلة التالية.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه النادي البافاري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وغرد بايرن: "ختام المرحلة الأولى من تجارب أداء فريق Fc Bayern World Squad في البرازيل، والحارس المصري مروان صلاح يمر بنجاح للمرحلة التالية في ميونخ".

وقال كريستوفر لوخ مدرب الفريق: "نود أن نشكر اللاعبين الذين لم يتمكنوا من الوصول للمرحلة التالية ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وبدأ مروان مسيرته في قطاع الناشئين في النادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى سموحة، ويعد انتقاله إلى بايرن ضمن برنامج "فريق بايرن العالمي" لاكتشاف المواهب.

ويعد هذا الموسم الثاني من برنامج "فريق بايرن العالمي" لاكتشاف المواهب حول العالم، ما بين مواليد 2004 و2005.

ووصل عدد المتقدمين للمشاركة في البرنامج 2604 لاعبا من 106 دولة، وتم قبول 20 لاعبا للمشاركة.

وانتهت المرحلة الأولى التي أقيمت في ريو دي جانيرو البرازيلية، بينما ينتقل مروان صلاح الآن لخوض المرحلة النهائية في ميونيخ.

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