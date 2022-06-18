تنس - أنس جابر تتأهل لنهائي بطولة برلين

تأهلت التونسية أنس جابر إلى نهائي بطولة برلين للتنس للسيدات بعد الفوز على الأمريكية كوكو جوف في نصف النهائي.

وفازت أنس المصنفة الرابعة عالميا على الأمريكية المنصفة رقم 13 بنتيجة 2-صفر.

وحسمت أنس المجموعة الأولى بنتيجة 7-6 والثانية بنتيجة 6-2.

لتلعب في نهائي البطولة ضد السويسرية بيلندا بنشيتش.

وكتبت أنس جابر التاريخ في الشهر الماضي بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

قبل 10 سنوات استطاعت أنس جابر اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.

وفي 2017 باتت ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم.

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