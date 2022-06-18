التشكيل - أحمد علاء ظهير أيسر المصري.. وبيكيلي أساسي في وسط الجونة

يبدأ أحمد علاء مدافع المصري في مركز الظهير الأيسر لتعويض الغيابات في دفاع الفريق أمام الجونة في الجولة 22 من الدوري المصري.

ويقود النيجيري أوستن أموتو هجوم الفريق البورسعيدي في أول مباريات المصري بالدوري تحت قيادة حسام حسن.

في المقابل يبدأ الإثيوبي شيمليس بيكلي في خط وسط الجونة تحت قيادة تامر مصطفى.

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد علاء - عمرو موسى - إسلام أبو سليمة – كريم العراقي

الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا

أمامهما: عموري - إلياس جلاصي – محمد جريندو

الهجوم: أوستن أموتو

وجاء تشكيل الجونة

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: محمود الجزار - عمرو طارق – محمد نجيب – أحمد سالم صافي

الوسط: نور السيد – إسلام محارب – شيميلس بيكيلي

الهجوم: عمرو سعداوي – خالد قمر – كريم طارق

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة من 20 مباراة، فيما يحتل المصري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة من 21 مباراة.

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