رسالة من رئيس جالاتا سراي لـ مصطفى محمد بسبب رغبته في الرحيل

وجه دورسون أوزبيك رئيس نادي جالاتا سراي الجديد رسالة إلى مصطفى محمد مهاجم فريقه الراغب في الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وبحسب موقع "إنسون هابير" التركي فإن الرئيس الجديد المنتخب لجالاتا سراي قال لمصطفى وساشا بوي اللذان يرغبان في الرحيل: "كل شيء سيكون مختلفا الموسم المقبل".

وواصل "سنكون الأبطال".

وقبل عدة أيام وعقب فوزه بسباق الانتخابات سُئل أوزبيك عن مصير مصطفى محمد وماركاو كريم أرتورك أوغلو وقال: "عندما يتعلق الأمر بالانتقال نسأل اللاعبين أولا".

وواصل "إن أراد أي منهم الرحيل فسوف نريد الحصول على عروض لكن بعيدا عن ذلك ليس لدينا أي نية في بيع هؤلاء اللاعبين الثلاثة".

وشدد "كل منهم قدم موسما ناجحا، لماذا أقوم ببيع أفضل لاعبي فريقي؟ نريد بناء فريقا قويا يتوج بالدوري في مئوية إنشاء الجمهورية التركية".

وأتم "بالنظر لهدفنا فنحن نحتاج لمصطفى وماركاو وكريم، وليس لدينا أي نية في بيع كل اللاعبين الثلاثة إلا إن حصلنا على عرض استثنائي".

وانضم مصطفى إلى جالاتا سراي معارا في منتصف موسم 2020-2021 قبل أن يتم انتقاله نهائيا.

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتا سراي بأي بطولة حتى الآن وفشل في التأهل لأي مسابقة أوروبية الموسم المقبل بعد احتلال المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري التركي.