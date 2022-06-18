وكيل باولو سوزا لـ في الجول: الأهلي؟ لا يوجد مفاوضات بيننا

السبت، 18 يونيو 2022 - 14:43

كتب : محمد عبد العظيم

باولو سوزا

نفى هوجو كاجودا وكيل المدير الفني باولو سوزا ما تردد عن دخول الأهلي في مفاوضات مع موكله لتدريب الفريق.

وتحدث وكيل أعمال باولو سوزا لـFilGoal.com قائلا: "مفاوضات مع الأهلي؟ هذه مجرد شائعات ولا يوجد أي شيء جاد في تلك القصة".

وأتم هوجو كاجودا تصريحاته المقتضبة "لم يحدث أي تواصل رسمي من جانب الأهلي معي أو مع باولو سوزا نفسه".

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ويبحث الأهلي عن مدير فني جديد يخلف بيتسو موسيماني في مقعده.

وكان الأهلي أعلن قبل عدة أيام فسخ تعاقده مع موسيماني بالتراضي.

ويعد باولو سوزا متاحا حاليا للتفاوض خاصة عقب فسخ تعاقده قبل عدة أشهر مع فلامنجو البرازيلي.

وبدأ اللاعب البرتغالي السابق مسيرته التدريبية في عام 2005 مع منتخب بلاده تحت 16 سنة ثم قاد كوينز بارك رينجرز الاسكتلندي وسوانزي سيتي الويلزي ثم ليستر سيتي الإنجليزي.

ثم قاد صاحب الـ51 عاما فريق فديوتون المجري ومكابي تل أبيب الإسرائيلي وبازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي حيث درب وقتها محمد صلاح.

ذلك قبل أن يحط الرحال في الصين لتدريب تيانجين تيدا ثم بوردو الفرنسي ومنتخب بولندا وأخيرا فلامنجو.

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