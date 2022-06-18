في الجول يكشف – موقف معلول وتاو ومتولي من القمة.. وفرص مشاركة ديانج وعبد المنعم

أصبح علي معلول الظهير الأيسر للأهلي جاهزا لخوض مباراة القمة ضد الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن معلول اكتفى في مران أمس الجمعة بخوض جزء من المران بسبب الإجهاد.

فيما أصبح كذلك بيرسي تاو وعمرو السولية لائقان لخوض المباراة.

أما فيما يتعلق بمحمود متولي فهو جاهز بشكل كبير بعدما شارك في أكثر من مران بعد شكواه من آلام خفيفة في العضلة الخلفية خلال لقاء إيسترن كومباني الأخير.

موقف ديانج وعبد المنعم

وفي الوقت ذاته سيخضع كل من أليو ديانج ومحمد عبد المنعم لاختبار طبي لتحديد فرص مشاركتهما في المباراة.

وفيما يتعلق بديانج فإن الجهاز الفني للأهلي بقيادة سامي قمصان لن يغامر بإشراكه دون التأكد من تعافيه من الإصابة التي حرمته من التواجد ضد إيسترن كومباني.

أما محمد عبد المنعم فرغم قرار خضوعه لاختبار طبي إلا أن فرص لحاقه بالمباراة ضعيفة.

ويعاني عبد المنعم من إصابة بشد في العضلة الضامة جعلته يغيب عن الأهلي منذ أكثر من شهر.

ويستضيف الأهلي منافسه الزمالك في ملعب WE السلام في لقاء مؤجل من الجولة 20 من الدوري.

ويتصدر الزمالك الترتيب بـ44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ40 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فقط.

وبينهما يأتي بيراميدز بـ43 نقطة من 21 لقاء.