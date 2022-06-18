خبر في الجول – كرة يد.. مجدي أبو المجد ينافس مدرب تشيلي على قيادة الزمالك

السبت، 18 يونيو 2022 - 16:55

كتب : أحمد شوقي صلاح

مجدي أبو المجد

دخل مجدي أبو المجد المدير الفني السابق لمنتخب مصر للناشئين دائرة الترشيحات في قيادة الزمالك في الموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن دخول أبو المجد للمنافسة مع مدرب منتخب تشيلي، الإسباني ماتيو جارالدا جاء لوجود بعض الخلاف مع الأخير في تفاصيل التعاقد رغم التوصل لاتفاق مبدئي في وقت سابق.

لذا ارتفعت أسهم أبو المجد في الترشيحات خلال الساعات الأخيرة.

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ومن المقرر أن يتم حسم الملف خلال 48 ساعة لمعرفة اسم المدير الفني الجديد للفريق.

وترغب إدارة الزمالك في حسم ملف المدرب رسميا من أجل بدء ملف آخر لا يقل أهمية وهو تجديد عقود اللاعبين.

وهناك ثمانية لاعبين في الزمالك انتهت عقودهم بالفعل وهم أكرم يسري وعمر بكار ومحمود خليل "فلفل" ومحمد علاء "لوكا" ومصطفى بشير ومحمد رمضان "هتلر" وعلي هشام نصر وهشام السبكي.

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