فاران: متحمسون للتعرف على المدرب الجديد.. ويجب أن نستعد بقوة لبداية الموسم

السبت، 18 يونيو 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

داني إنجز - رافائيل فاران

شدد رافاييل فاران لاعب مانشستر يونايتد على حماسته لخوض الموسم المقبل برفقة فريقه.

رافاييل فاران

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن تعيين إريك تين هاج مدربا للفريق بداية من الموسم المقبل خلفا للمدرب رالف رانجنيك الذي تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت في الموسم الماضي.

وقال فاران في تصريحات لقناة النادي: "إنه موسم جديد وبداية جديدة لذلك كل شخص يشعر بالحماس ليتعرف على المدرب الجديد".

أخبار متعلقة
وكيل باولو سوزا لـ في الجول: الأهلي؟ لا يوجد مفاوضات بيننا ديمبيلي يلمح للاستمرار في برشلونة في الجول يكشف – موقف معلول وتاو ومتولي من القمة.. وفرص مشاركة ديانج وعبد المنعم

واستمر "بالطبع نريد أن نؤدي بشكل جيد وأن نفوز في كل مباراة ولفعل ذلك يجب أن نحضر للموسم الجديد واعتقد أنه من المهم أن نتدرب بشكل قوي وأن نكون مستعدين".

وتابع "نريد أن نستعد للموسم الجديد وأن نعمل بجد وسنحظى بالعديد من الحصص التدريبية ونخوض الكثير من المباريات واعتقد بأنه سيكون موسما ممتعا وسنحظى بلحظات رائعة من العمل الجاد والاستعداد".

وكان فاران قد انضم لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي قادما من صفوف ريال مدريد.

وشارك اللاعب صاحب الـ 29 عاما مع مانشستر يونايتد خلال موسمه الأول في 29 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر وساهم في الحفاظ على نظافة الشباك في 6 مباريات.

ويستعد مانشستر يونايتد لبداية فترة الاستعداد للموسم الجديد والذي سيلعب خلالها 6 مباريات ودية أمام كل من، ليفربول ومليبورن سيتي، وكريستال بالاس، وأستون فيلا، وأتليتكو مدريد ورايو فايكانو.

رافاييل فاران مانشستر يونايتد
نرشح لكم
مارك روكا يغادر بايرن ميونيخ.. ليدز يعلن ثالث صفقاته الصيفية تمت الصفقة الثالثة.. بيسوما ينضم إلى توتنام تمت.. سكاي: ليفربول يوافق على بيع ماني إلى بايرن تمت الصفقة الثانية.. بورتو يعلن انضمام فييرا إلى أرسنال تقرير: سيتي يستعد لتقديم عرضه الأول من أجل ضم ظهير برايتون نونيز يتجاهل ماني عند الحديث عن مهاجمي ليفربول.. ويكشف مستوى لغته الإنجليزية جدول أرسنال في الدوري الإنجليزي.. دربي لندني في البداية بسبب كأس العالم.. الموافقة على طلب الاتحاد الإنجليزي لـ رابطة الدوري
أخر الأخبار
جاهز لفصل جديد.. أرسنال يجدد عقد نيكيتاه ويمنحه القميص 14 7 دقيقة | ميركاتو
فاران: متحمسون للتعرف على المدرب الجديد.. ويجب أن نستعد بقوة لبداية الموسم 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل باولو سوزا لـ في الجول: الأهلي؟ لا يوجد مفاوضات بيننا 35 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على موقف لاعبين تحوم الشكوك حول مشاركتهم في قمة الأهلي والزمالك 56 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف – موقف معلول وتاو ومتولي من القمة.. وفرص مشاركة ديانج وعبد المنعم ساعة | الكرة المصرية
ديمبيلي يلمح للاستمرار في برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
رسالة من رئيس جالاتا سراي لـ مصطفى محمد بسبب رغبته في الرحيل ساعة | المحترفون
ليوناردو يكشف عن أهم لحظتين له مع سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني