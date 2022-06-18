فاران: متحمسون للتعرف على المدرب الجديد.. ويجب أن نستعد بقوة لبداية الموسم

شدد رافاييل فاران لاعب مانشستر يونايتد على حماسته لخوض الموسم المقبل برفقة فريقه.

رافاييل فاران النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن تعيين إريك تين هاج مدربا للفريق بداية من الموسم المقبل خلفا للمدرب رالف رانجنيك الذي تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت في الموسم الماضي.

وقال فاران في تصريحات لقناة النادي: "إنه موسم جديد وبداية جديدة لذلك كل شخص يشعر بالحماس ليتعرف على المدرب الجديد".

واستمر "بالطبع نريد أن نؤدي بشكل جيد وأن نفوز في كل مباراة ولفعل ذلك يجب أن نحضر للموسم الجديد واعتقد أنه من المهم أن نتدرب بشكل قوي وأن نكون مستعدين".

وتابع "نريد أن نستعد للموسم الجديد وأن نعمل بجد وسنحظى بالعديد من الحصص التدريبية ونخوض الكثير من المباريات واعتقد بأنه سيكون موسما ممتعا وسنحظى بلحظات رائعة من العمل الجاد والاستعداد".

وكان فاران قد انضم لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي قادما من صفوف ريال مدريد.

وشارك اللاعب صاحب الـ 29 عاما مع مانشستر يونايتد خلال موسمه الأول في 29 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر وساهم في الحفاظ على نظافة الشباك في 6 مباريات.

ويستعد مانشستر يونايتد لبداية فترة الاستعداد للموسم الجديد والذي سيلعب خلالها 6 مباريات ودية أمام كل من، ليفربول ومليبورن سيتي، وكريستال بالاس، وأستون فيلا، وأتليتكو مدريد ورايو فايكانو.