إثارة الـ +99.. العشري يعادل رقمه القياسي مع الجيش بتعادل مثير أمام سموحة

في واحدة من أكثر مباريات الدوري المصري إثارة، خطف سموحة تعادلا قاتلا في +99 أمام طلائع الجيش في الجولة 22 من الدوري المصري على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

المباراة شهدت احتساب 4 ركلات جزاء بواقع 2 لكل فريق، بإدارة الحكم محمود ناجي.

سجل للطلائع: أحمد سمير هدفين من ركلتي جزاء وفيكتوري، فيما سجل لسموحة كل من عبد الكبير الوادي هدفين من ركلتي جزاء ورجب نبيل.

طلائع الجيش وصل لـ 14 مباراة على التوالي دون خسارة في الدوري معززا رقمه القياسي كأطول سلسلة لا خسارة في تاريخه بالدوري (7 فوز و7 تعادلات).

المدير الفني طارق العشري عادل رقمه الأفضل في سلسلة لا خسارة بمعادلة ما قدمه موسم 2009-10، بقيادة حرس الحدود حيث حقق 7 انتصارات و7 تعادلات من الجولة 17 وحتى نهاية الموسم.

وتظل أفضل أرقام طارق العشري على الإطلاق بتحقيق 11 انتصارا متتاليا موسم 2011-12 والذي لم يكتمل نظرا لأحداث بورسعيد.

في المقابل حقق عبد الحميد بسيوني المدير الفني لسموحة تعادله الثالث على التوالي مع الفريق السكندري.

وحافظ الموج الأزرق على مركزه الخامس برصيد 36 نقطة، بينما جاء طلائع الجيش خلفه برصيد 33 نقطة سادسا.

ويستعد سموحة للقاء الأهلي الأسبوع المقبل، بينما يحل الطلائع ضيفا على فيوتشر.

وصف المباراة

أهدر محمد جابر فرصة الهدف الأول في الدقيقة الثانية لطلائع الجيش بتسديدة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم.

هدد كل فريق مرمى الآخر بفرصة لم تقترب من هز الشباك.

وفي الدقيقة 39 تحصل الجيش على ركلة جزاء بعد لمسة يد على رجب نبيل عقب تسديدة من مصطفى الزناري.

انبرى لها أحمد سمير وسجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 41، وانتهى الشوط الأول بهدف دون رد.

طـارق الـعشـري يعادل أفضل أرقامه في الدوري المصري بالوصول لـ 14 مباراة على التوالي دون هزيمة 🌟 1- موسم 2009-10 مع حرس الحدود (7 فوز و7 تعادل) 2- موسم 2021-22 مع طلائع الجيش (7 فوز و7 تعادل)🆕 pic.twitter.com/Bo5Cv2LfrI — FilGoal (@FilGoal) June 17, 2022

شوط الإثارة

في الدقيقة 50 سجل النيجيري فيكتوري بينيانجا برأسية الهدف الثاني عقب ركنية نفذها مهند لاشين.

رد الضيوف جاء قويا، أعاق علي الفيل مدافع الجيش لمروان حمدي ليتحصل الموج الأزرق على ركلة جزاء، انبرى لها عبد الكبير الوادي وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 70 سجل رجب نبيل قائد سموحة هدف التعادل برأسية بعد ركلة ثابتة نفذها شريف رضا.

في الدقيقة 82 احتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة في اللقاء، سددها أحمد سمير في الشباك بنجاح معلنا الهدف الثالث والثاني له في الدقيقة 86.

وبسبب الاعتراضات أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه عبد الحميد بسيوني المدير الفني لسموحة.

في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع احتسبت ركلة جزاء رابعة، لتصبح أكثر مباراة الموسم الجاري تشهد أكبر عدد من ركلات الجزاء برصيد 4.

انبرى لها المغربي عبد الكبير الوادي وتصدى لها محمد بسام.

لكن الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو أعاد تنفيذ الركلة مرة أخرى بداعي تقدم محمد بسام.

الوادي سددها في نفس الزاوية قائدا سموحة لتفادي الخسارة وحصد نقطة تعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع.

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