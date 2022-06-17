حميديتش: ماني سينضم إلى بايرن ميونيخ

علق حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ للمرة الأولى بشكل رسمي على انتقال ساديو ماني نجم ليفربول للنادي البافاري.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل وبات قريبا من الرحيل عن قلعة آنفيلد.

وقال حميديتش في تصريحات لـ"سكاي سبورتس": "نعم ساديو ماني سيأتي إلى بايرن".

وأوضحت سكاي أن تصريحات حميديتش جاءت عقب نهاية اجتماعه مع مسؤولي ليفربول بشأن صفقة ماني.

الشبكة ذاتها ذكرت أن بايرن سيدفع لليفربول 32 مليون يورو بالإضافة لـ8 ملايين أخرى كحوافز.

وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016 وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

وتوج ماني مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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