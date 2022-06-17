التشكيل - ظهور أول في الموسم لـ صالح جمعة على مقاعد سيراميكا.. وحمرون وبهيج يقودان فاركو

اختار أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا، والبرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لـ فاركو، الدفع بثنائي هجومي في المواجهة التي تجمع الفريقين بالجولة 22 من الدوري المصري.

ويجلس شكري نجيب على مقاعد بدلاء فاركو، بينما يتواجد صالح جمعة لأول مرة الموسم الحالي على مقاعد البدلاء عقب تعافيه من الإصابة بـ قطع في وتر أكيليس.

ويعد ذلك الظهور الأول لصالح جمعة في الدوري منذ 324 يوما عقب إصابته في ودية طلائع الجيش.

ويقود باسم مرسي وشادي حسين هجوم سيراميكا كليوباترا، فيما يبدأ رزقي حمرون وعلي بهيج في هجوم فاركو.

وجاء تشكيل سيراميكا:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: علاء عطا - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن

الوسط: محمد إبراهيم - محمد حسن - كوامي بونسو - مصطفى ميسي

الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - خالد صبحي - بلال السعيداني - صالح جمعه - وينفول كوبينا - محمد توني - إيفانز منساه - مروان عثمان - حمزة مجدي.

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد الصغيري _ عبد الله بكري _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" - عزمي غوما

الوسط: أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري

الهجوم: رزقي حمرون _ علي بهيج

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد سعيد "شيكا" _ جابر كامل _ بلال جمال _ شكري نجيب _ إسلام جمال _ محمد أسامة_ ياسين مرعي _ وليد علي _ محمود جهاد.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 29 نقطة من 21 مباراة وحقق التعادل السلبي في آخر 3 مباريات.

بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 21 مباراة.

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