التشكيل - ظهور أول في الموسم لـ صالح جمعة على مقاعد سيراميكا.. وحمرون وبهيج يقودان فاركو

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة

اختار أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا، والبرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لـ فاركو، الدفع بثنائي هجومي في المواجهة التي تجمع الفريقين بالجولة 22 من الدوري المصري.

ويجلس شكري نجيب على مقاعد بدلاء فاركو، بينما يتواجد صالح جمعة لأول مرة الموسم الحالي على مقاعد البدلاء عقب تعافيه من الإصابة بـ قطع في وتر أكيليس.

ويعد ذلك الظهور الأول لصالح جمعة في الدوري منذ 324 يوما عقب إصابته في ودية طلائع الجيش.

أخبار متعلقة
مران الزمالك - انتظام عبد الغني والمثلوثي قبل القمة.. وتدريبات تأهيلية لـ أبو جبل التشكيل - الشامي يقود الإسماعيلي.. ونياس أساسي في هجوم المقاولون العرب مساعد جوارديولا السابق مدربا لـ السد القطري

ويقود باسم مرسي وشادي حسين هجوم سيراميكا كليوباترا، فيما يبدأ رزقي حمرون وعلي بهيج في هجوم فاركو.

وجاء تشكيل سيراميكا:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: علاء عطا - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن

الوسط: محمد إبراهيم - محمد حسن - كوامي بونسو - مصطفى ميسي

الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - خالد صبحي - بلال السعيداني - صالح جمعه - وينفول كوبينا - محمد توني - إيفانز منساه - مروان عثمان - حمزة مجدي.

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد الصغيري _ عبد الله بكري _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" - عزمي غوما

الوسط: أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري

الهجوم: رزقي حمرون _ علي بهيج

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد سعيد "شيكا" _ جابر كامل _ بلال جمال _ شكري نجيب _ إسلام جمال _ محمد أسامة_ ياسين مرعي _ وليد علي _ محمود جهاد.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 29 نقطة من 21 مباراة وحقق التعادل السلبي في آخر 3 مباريات.

بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 21 مباراة.

طالع أيضا

الكشف عما قاله مودريتش لصلاح بعد نهائي أوروبا

هجوم من حمد إبراهيم على اتحاد الكرة بسبب إيهاب جلال

فييرا جديد في أرسنال

رحلة الفراعنة من الثلاثية التاريخية حتى اللحظة

أقصر المدد التدريبية لمدربي مصر

من "الرجاء التنازل" إلى "ناخد قرار يا جدعان".. كيف بدأ اتحاد الكرة

سيراميكا كليوباترا فاركو في الدوري التشكيل الدوري المصري
نرشح لكم
التشكيل - فيكتوري يقود طلائع الجيش.. ومروان حمدي أساسي في هجوم سموحة خبر في الجول - موقف أبو جبل وحازم وفتوح من اللحاق بمواجهة الأهلي من إسبانيا إلى عمان.. خالد غنيم: أحلم بالعمل في تدريب منتخبات مصر مرتضى يجتمع مع لاعبي الزمالك.. وصرف المستحقات المتأخرة قبل القمة انتهت في الدوري المصري – الإسماعيلي (0) - (0) المقاولون.. سيراميكا (1) - (1) فاركو.. التعادل يحكم التشكيل - الشامي يقود الإسماعيلي.. ونياس أساسي في هجوم المقاولون العرب مران الزمالك - انتظام عبد الغني والمثلوثي قبل القمة.. وتدريبات تأهيلية لـ أبو جبل نفاد تذاكر مباراة القمة.. وموعد فتح وغلق البوابات أمام جماهير الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
التشكيل - فيكتوري يقود طلائع الجيش.. ومروان حمدي أساسي في هجوم سموحة 12 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - موقف أبو جبل وحازم وفتوح من اللحاق بمواجهة الأهلي 24 دقيقة | الكرة المصرية
من إسبانيا إلى عمان.. خالد غنيم: أحلم بالعمل في تدريب منتخبات مصر 28 دقيقة | الوطن العربي
مرتضى يجتمع مع لاعبي الزمالك.. وصرف المستحقات المتأخرة قبل القمة 33 دقيقة | الكرة المصرية
مارك روكا يغادر بايرن ميونيخ.. ليدز يعلن ثالث صفقاته الصيفية ساعة | ميركاتو
كاف يعتمد 7 ملاعب مصرية لاستضافة تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2023 ساعة | الكرة الإفريقية
حميديتش: ماني سينضم إلى بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت في الدوري المصري – الإسماعيلي (0) - (0) المقاولون.. سيراميكا (1) - (1) فاركو.. التعادل يحكم 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني