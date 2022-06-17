مساعد جوارديولا السابق مدربا لـ السد القطري

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 18:21

كتب : محمود حمدي

خوانما ليو

تستمر إدارة السد القطري في الاعتماد على المدرسة الإسبانية في تولي تدريب الفريق، بالإعلان عن تعيين مانويل "خوانما" ليّو مديرا فنيا للفريق.

السد توصل منذ أيام إلى اتفاق مع الإسباني خافي جراسيا بفسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، ومن قبل تواجد مواطنه تشافي هيرنانديز على رأس الفريق فنيا.

وأعلن السد تعاقده رسميا مع الإسباني الآخر مانويل "خوانما" ليّو ليتولى تدريب الفريق بالموسم المقبل.

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وأوضح النادي القطري أن مانويل "خوانما" ليّو سيصل إلى الدوحة العاصمة يوم الأحد المقبل على أن يتم تقديمه لاحقا في مؤتمر صحفي.

خوانما عمل مدربا مساعدا في مانشستر سيتي مع بيب جوراديولا بعد رحيل ميكيل أرتيتا لتدريب أرسنال.

ليّو أشرف على تدريب جوارديولا لمدة 6 أشهر عام 2006 في فريق دورادوس سيناولا المكسيكي، وساهم بشكلٍ كبير في وضع الحجر الأخير من فكر بيب الكروي قبل أن يتحوّل الأخير إلى عالم التدريب.

ويعتبر ليّو أحد فلاسفة الكرة الهجومية الشاملة، ويتشارك في فكره مع تلميذه جوارديولا.

ولم يتول ليّو تدريب فرق كبيرة في مسيرته، إذ كانت أبرز محطاته رفقة سرقسطة، وريال سوسيداد، وألميريا.

كما عمل ليّو كمساعد لـ خورخي سامباولي في تدريب تشيلي وإشبيلية بين 2015 و2017.

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