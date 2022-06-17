التشكيل - الشامي يقود الإسماعيلي.. ونياس أساسي في هجوم المقاولون العرب

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

محمد الشامي يسجل ويحتفل بهدف الإسماعيلي الثالث في المصري

يقود محمد الشامي هجوم الإسماعيلي، ويبدأ الموريتاني أمادو نياص في هجوم المقاولون العرب في مواجهة الفريقين بافتتاح الجولة 22 من الدوري المصري.

ويتواجد أحمد مدبولي أفضل لاعب عن الشهر الماضي في تشكيل الإسماعيلي الأساسي.

بينما يحرس حسن شاهين عرين المقاولون العرب في ظهوره الثاني بالدوري الموسم الجاري.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمي: محمد فوزي

الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي

الوسط: محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل – وجيه عبد الحكيم – أحمد مدبولي

الهجوم: محمد الشامي

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: حسن الشامي - محمد سمير – محمود عزت – باسم علي

الوسط: أحمد عفيفي – محمد مجلي – أحمد الشيمي – محمود عبد العزيز - كريم مصطفى

الهجوم: مامادو نياس

ويتفوق المقاولون العرب بفارق الأهداف عن الإسماعيلي في المركز الخامس عشر، ويمتلك كلا الفريقين 18 نقطة من 20 مباراة.

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