نفاد تذاكر مباراة القمة.. وموعد فتح وغلق البوابات أمام جماهير الأهلي والزمالك

أعلنت شركة تذكرتي عن نفاد تذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ20 الأحد المقبل في الثامنة مساء على ملعب الأهلي We السلام.

وتفتح أبواب الاستاد منذ الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساء.

وسيكون دخول جمهور الأهلي من بوابة 7.

فيما دخول جمهور الزمالك سيكون من بوابة 5.

وأعلن الاتحاد المصري في وقت سابق تعيين الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو لإدارة اللقاء.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

وقررت رابطة الأندية المصرية في وقت سابق زيادة عدد الجماهير في الدوري المصري بداية من الدور الثاني.

وتقرر زيادة عدد الجماهير إلى 5000 مشجع في كل مباراة، 2500 لكل فريق.

وتخفيض سعر التذكرة الموحدة من 100 جنيها إلى 75.

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