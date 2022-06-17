احتفالا بمئوية المونديال.. 4 دول لاتينية يتقدمون بملف استضافة كأس العالم 2030

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 16:11

كتب : FilGoal

كأس العالم

قدمت الأرجنتين وتشيلي وباراجواي وأوروجواي ملفا مشتركا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للترشح على استضافة كأس العالم 2030 رسميا.

يأتي ذلك احتفالا بمرور 100 عام على تنظيم المونديال حيث أقيم لأول مرة في أوروجواي سنة 1930.

وتحدث هوجو فيلازكيز نائب رئيس باراجواي قائلا: "اليوم اتخذنا قرارا سياسيا ورياضيا لتقديم ملف طلب استضافة كأس العالم 2030 في أمريكا الجنوبية وفي أربع دول".

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واعترف نائب رئيس باراجواي أن الدول الأربعة ليست لديها إمكانيات مادية قوية بالنظر للدول العظمى في العالم لكنه ينوون تنظيم كأس عالم بنظام جيد.

وتابع "نريد العودة لتاريخ كرة القدم حيث شهدنا إقامة أول نسخة من البطولة في أوروجواي عام 1930".

وأكد أن قارة أمريكا الجنوبية هي التي تصدر أفضل اللاعبين للعالم.

وتابع "هناك بنك التنمية لدينا في أمريكا الجنوبية والذي عرض علينا الدعم المادي من أجل البنية التحتية للبطولة في الدول الأربعة".

وبذلك سينافس ذلك الملف، الملف الأوروبي المشترك بين إسبانيا والبرتغال.

وإن فاز الملف الأمريكي بالتنظيم فستكون هذه أول مرة في التاريخ يقام المونديال في أربعة دول.

يذكر أن كأس العالم 2026 سيقام في ثلاثة دول وهم أمريكا وكندا والمكسيك.

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