الإعلان عن جدول الدوري الألماني 2022-23.. وتحديد قمة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

أعلنت رابطة الدوري الألماني مواعيد جميع مباريات موسم 2022-23.

وينطلق الدوري الألماني السبت 6 أغسطس عندما يلتقي بوروسيا دورتموند و باير ليفركوزن.

ويبدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن اللقب عندما يحل ضيفا على آينتراخت فرانكفورت.

ويحل فولفسبورج الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش (بعد نهاية عقده مع فرانكفورت) ضيفا على فيردر بريمن.

وأسفرت قرعة الجولة الأولى

آينتراخت فرانكفورت x بايرن ميونخ.

بوروسيا دورتموند x باير ليفركوزن.

بونيون برلين x هيرتا برلين.

كولن x شالكه.

بوروسيا مونشنجلادباخ x هوفنهايم.

فولفسبورج x فيردر بريمن.

بوخوم x ماينز.

أوجسبورج x فرايبورج.

شتوتجارت x لايبزيج

أبرز اللقاءات

الجولة التاسعة - بوروسيا دورتموند x بايرن ميونيخ - 8 أكتوبر 2022.

الجولة الـ26 - بايرن ميونيخ x بوروسيا دورتموند - الأول من أبريل 2023.

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