الإعلان عن جدول الدوري الألماني 2022-23.. وتحديد قمة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 15:55

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

أعلنت رابطة الدوري الألماني مواعيد جميع مباريات موسم 2022-23.

وينطلق الدوري الألماني السبت 6 أغسطس عندما يلتقي بوروسيا دورتموند و باير ليفركوزن.

ويبدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن اللقب عندما يحل ضيفا على آينتراخت فرانكفورت.

أخبار متعلقة
بايرن ميونيخ يعلن انضمام ريان جرافنبرخ رئيس بايرن ميونيخ: ليفاندوفسكي سيبقى معنا.. وموقف جنابري ليس خارج المألوف أوليفر كان عن ليفاندوفسكي: لا أحد أكبر من بايرن ميونيخ نصير مزراوي ينضم إلى بايرن ميونيخ حتى 2026

ويحل فولفسبورج الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش (بعد نهاية عقده مع فرانكفورت) ضيفا على فيردر بريمن.

وأسفرت قرعة الجولة الأولى

آينتراخت فرانكفورت x بايرن ميونخ.

بوروسيا دورتموند x باير ليفركوزن.

بونيون برلين x هيرتا برلين.

كولن x شالكه.

بوروسيا مونشنجلادباخ x هوفنهايم.

فولفسبورج x فيردر بريمن.

بوخوم x ماينز.

أوجسبورج x فرايبورج.

شتوتجارت x لايبزيج

أبرز اللقاءات

الجولة التاسعة - بوروسيا دورتموند x بايرن ميونيخ - 8 أكتوبر 2022.

الجولة الـ26 - بايرن ميونيخ x بوروسيا دورتموند - الأول من أبريل 2023.

طالع أيضا

الكشف عما قاله مودريتش لصلاح بعد نهائي أوروبا

هجوم من حمد إبراهيم على اتحاد الكرة بسبب إيهاب جلال

فييرا جديد في أرسنال

رحلة الفراعنة من الثلاثية التاريخية حتى اللحظة

أقصر المدد التدريبية لمدربي مصر

من "الرجاء التنازل" إلى "ناخد قرار يا جدعان".. كيف بدأ اتحاد الكرة

الدوري الألماني بايرن ميونيخ عمر مرموش
نرشح لكم
تاريخ الملصقات الدعائية (بوسترات) كأس العالم من 1930 حتى 2022 تمت.. سكاي: ليفربول يوافق على بيع ماني إلى بايرن أثليتك: هذا سبب عدم قدرة طرابزون سبور على ضم تريزيجيه حتى الآن الإعلان عن جدول الدوري الفرنسي 2022-23.. وتحديد قمة سان جيرمان ومارسيليا على خطى جورج ويا.. الحارس الهداف يترشح لرئاسة باراجواي تمت الصفقة الثانية.. بورتو يعلن انضمام فييرا إلى أرسنال رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا تقرير: إنتر يجهز عرضا جديدا للتعاقد مع لوكاكو
أخر الأخبار
تمت الصفقة الثالثة.. بيسوما ينضم إلى توتنام 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تاريخ الملصقات الدعائية (بوسترات) كأس العالم من 1930 حتى 2022 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
تمت.. سكاي: ليفربول يوافق على بيع ماني إلى بايرن 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نفاد تذاكر مباراة القمة.. وموعد فتح وغلق البوابات أمام جماهير الأهلي والزمالك 41 دقيقة | الكرة المصرية
احتفالا بمئوية المونديال.. 4 دول لاتينية يتقدمون بملف استضافة كأس العالم 2030 46 دقيقة | أمريكا
الإعلان عن جدول الدوري الألماني 2022-23.. وتحديد قمة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ساعة | الكرة الأوروبية
أثليتك: هذا سبب عدم قدرة طرابزون سبور على ضم تريزيجيه حتى الآن ساعة | المحترفون
الإعلان عن جدول الدوري الفرنسي 2022-23.. وتحديد قمة سان جيرمان ومارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني