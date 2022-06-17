أثليتك: هذا سبب عدم قدرة طرابزون سبور على ضم تريزيجيه حتى الآن

مازال طرابزون سبور التركي يرغب في ضم المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" من صفوف أستون فيلا الصيف الجاري لكن هناك ما يعيقه.

ووفقا لما نشرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإنه بعد قرار الاتحاد التركي بتقليل النفقات بسبب الأزمة المادية التي تمر بها الأندية، لا يستطيع طرابزون سبور تحمل مبلغا كبيرا لضم تريزيجيه.

لكن أوضح التقرير أن النادي التركي مازال في مفاوضات مع أستون فيلا ويأمل في التوصل لاتفاق.

ويتبقى لتريزيجيه عاما في تعاقده مع أستون فيلا.

وقضى تريزيجيه النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى إسطنبول باشاك شهير في الدوري التركي كذلك.

وسبق لتريزيجيه خوض تجربة أخرى في الدوري التركي في صفوف قاسم باشا.

وارتبط تريزيجيه بالانتقال لصفوف بيشكتاش والتوصل لاتفاق معه لكن وكيله كريستيان إيميل نفى الأمر جملة وتفصيلا.

وتحدث وكيل تريزيجيه لموقع "فوتو سبور" التركية قائلا: "الأخبار من تركيا التي تشير لتوصلنا لاتفاق مع بيشكتاش غير صحيحة".

وواصل "هناك مفاوضات جارية مع بعض الأندية التركية والأوروبية".

يذكر أن طرابزون سبور توج بالدوري التركي الموسم الماضي وسيخوض تصفيات دوري أبطال أوروبا.

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