خبر في الجول – شريف عبد الفضيل يخوض معايشة تدريبية في التشيك

يقضي شريف عبد الفضيل المدير الفني الحالي لفريق الأهلي مواليد 2005 فترة معايشة تدريبية في التشيك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد الفضيل حصل على موافقة إدارة النادي بالسفر للتشيك لخوض المعايشة التي سوف تستمر لأسبوع.

وعرض عبد الفضيل فكرة المُعايشة على لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين وجاءت الموافقة.

يأتي ذلك خاصة بعدما ساهم التشيكي مايكل بروكيش المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي في سفر مدرب فريق 2005 بالأهلي لقضاء هذه المُعايشة.

يذكر أن الأهلي خلال العامين الأخيرين أعار أكثر من لاعب كذلك للتشيك كان آخرهم ميدو حسام مدافع ومحمد أحمد بيسو صانع الألعاب ومصطفى فوزي المهاجم وذلك لفريق فيسكوف الذي ينافس في الدرجة الثانية.

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