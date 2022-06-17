خبر في الجول – شريف عبد الفضيل يخوض معايشة تدريبية في التشيك

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 14:51

كتب : حسام نور الدين

شريف عبد الفضيل

يقضي شريف عبد الفضيل المدير الفني الحالي لفريق الأهلي مواليد 2005 فترة معايشة تدريبية في التشيك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد الفضيل حصل على موافقة إدارة النادي بالسفر للتشيك لخوض المعايشة التي سوف تستمر لأسبوع.

وعرض عبد الفضيل فكرة المُعايشة على لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين وجاءت الموافقة.

أخبار متعلقة
على خطى جورج ويا.. الحارس الهداف يترشح لرئاسة باراجواي حوار في الجول – سلة.. مدرب الاتحاد: هذه فلسفتي التي أريد تطبيقها.. وموقف ديكسون

يأتي ذلك خاصة بعدما ساهم التشيكي مايكل بروكيش المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي في سفر مدرب فريق 2005 بالأهلي لقضاء هذه المُعايشة.

يذكر أن الأهلي خلال العامين الأخيرين أعار أكثر من لاعب كذلك للتشيك كان آخرهم ميدو حسام مدافع ومحمد أحمد بيسو صانع الألعاب ومصطفى فوزي المهاجم وذلك لفريق فيسكوف الذي ينافس في الدرجة الثانية.

طالع أيضا

الكشف عما قاله مودريتش لصلاح بعد نهائي أوروبا

هجوم من حمد إبراهيم على اتحاد الكرة بسبب إيهاب جلال

فييرا جديد في أرسنال

رحلة الفراعنة من الثلاثية التاريخية حتى اللحظة

أقصر المدد التدريبية لمدربي مصر

من "الرجاء التنازل" إلى "ناخد قرار يا جدعان".. كيف بدأ اتحاد الكرة

شريف عبد الفضيل الأهلي
نرشح لكم
نفاد تذاكر مباراة القمة.. وموعد فتح وغلق البوابات أمام جماهير الأهلي والزمالك رحلة الفراعنة التاريخية من التتويج بالثلاثية حتى اللحظة حمد إبراهيم: ما حدث مع إيهاب جلال يوضح مدى ضعف اتحاد الكرة.. لا نحب "المحترمين" مواعيد مباريات الجمعة 17-6-2022 والقنوات الناقلة.. استئناف الدوري المصري بعد رحيل إيهاب جلال.. أقصر المدد التدريبية لمدربي منتخب مصر في القرن الـ 21 خبر في الجول - كلاتنبرج المرشح الأبرز لقيادة لجنة الحكام في الموسم القادم حازم إمام يوضح حقيقة المفاوضات مع كيروش.. ومحاسبة المخطئ في أزمة نهائي دوري الأبطال بيان - وزارة الرياضة تحمل اتحاد الكرة مسؤولية أزمة النهائي.. وتعلن تشكيل لجنة فرعية لبحث المديونية
أخر الأخبار
تمت الصفقة الثالثة.. بيسوما ينضم إلى توتنام دقيقة | الدوري الإنجليزي
تاريخ الملصقات الدعائية (بوسترات) كأس العالم من 1930 حتى 2022 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
تمت.. سكاي: ليفربول يوافق على بيع ماني إلى بايرن 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نفاد تذاكر مباراة القمة.. وموعد فتح وغلق البوابات أمام جماهير الأهلي والزمالك 37 دقيقة | الكرة المصرية
احتفالا بمئوية المونديال.. 4 دول لاتينية يتقدمون بملف استضافة كأس العالم 2030 43 دقيقة | أمريكا
الإعلان عن جدول الدوري الألماني 2022-23.. وتحديد قمة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
أثليتك: هذا سبب عدم قدرة طرابزون سبور على ضم تريزيجيه حتى الآن ساعة | المحترفون
الإعلان عن جدول الدوري الفرنسي 2022-23.. وتحديد قمة سان جيرمان ومارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني