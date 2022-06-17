على خطى جورج ويا.. الحارس الهداف يترشح لرئاسة باراجواي

ترشح خوسيه لويس تشيلافيرت "الحارس الهداف" حارس مرمى باراجواي السابق لرئاسة بلاده في الانتخابات المقبلة 2023.

وأعلن تشيلافيرت ترشحه خلال فيديو يجمعه بالشعب مرفقا ببيان عبر "تويتر"، جاء كالآتي:

"بعد التفكير والشعور بالمسؤولية من أجل جعل باراجواي دولة أفضل، قررت إعلان ترشحي الرسمي على منصب رئيس الدولة".

Tras reflexionar y sentir la responsabilidad de construir un mejor Paraguay, decido hacer formal mi candidatura a Presidente para que nuestro pueblo vuelva a sentirse #OrgullosoDeSerParaguayo 💪🇵🇾💪 Conocé nuestras propuestas en https://t.co/L4OM559HRu#Chila2023 #ChilaPresidente pic.twitter.com/s1VhRTpeai — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) June 16, 2022

وهذه ليست المرة الأولى التي يترشح فيها لاعب كرة قدم سابق، جورج ويا نجم لايبيريا واحد من اللاعبين السابقين الذين ترشحوا لمنصب رئاسة بلدهم، وأصبح رئيسًا عام 2018.

أرقام تشيلافيرت قبل الاعتزال منذ 12 عاما

تشيلافيرت (57 عاما) بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف فريق سبورتيفو لوجوينو عام 1982، ثم انضم لصفوف فريق جوارانى، قبل أن ينتقل لصفوف فريق سان لورينو الأرجنتيني عام 1984.

وتألق تشيلافيرت في أوروبا مع فريق ريال سرقسطة الإسبانى عام 1988، قبل أن يعود إلى الأرجنتين مرة أخرى مع فريق فيليز سارسيفيلد عام 1991، والذى استمر معه لمدة 10 سنوات ليعود مرة إلى أوروبا عبر برابة ستراسبورج الفرنسي.

وخاض تشيلافيرت 729 مباراة في مسيرته الكروية التي استمرت 22 عاما ونجح في تسجيل 67 هدفا.

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