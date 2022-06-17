حوار في الجول – سلة.. مدرب الاتحاد: هذه فلسفتي التي أريد تطبيقها.. وموقف ديكسون

أعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع المدير الفني ميودراغ بيريسيك قادما من الاتحاد المنستيري التونسي بعدما توج ببطولة إفريقيا لكرة السلة BAL.

وسيكون ذلك الظهور هو الثالث للمدير الفني الصربي في مصر بعدما سبق له تدريب الزمالك والمنتخب.

وعن سبب موافقته على عرض الاتحاد ورحيله من تونس رغم التتويج ببطولة إفريقيا والفلسفة التي يريد تطبيقها وأنس أسامة أجرى FilGoal.com حوارا مع المدرب الصربي.

وتحدث ميودراغ بيريسيك لـFilGoal.com قائلا: "بعد النتائج الجيدة في المنستيري والـBAL والتتويج بالدوري والكأس في تونس حصلت على عدة عروض لكن أفضل عرض حصل على اهتمامي كان الاتحاد".

وواصل "تواصلت مع النادي عبر وكيلي محمد يوسف والذي قال لي إنه أفضل نادي الآن بالنسبة لي وسيحقق طموحي وأستطيع مساعدتهم ونستطيع سويا القيام بعمل جيد".

وأكمل "سبب قدومي للإسكندرية لأن الاتحاد فريق معروف جدا في إفريقيا والعالم العربي في كرة السلة وبعد اجتماعي برئيس النادي محمد مصيلحي، رأيت مدى طموحه ولم يكن لدي أي شك بأن النادي اختيار جيد لي وأنا اختيار جيد له وأتمنى أن نحقق أشياء كبيرة سويا".

وعن سبب رحيله من اتحاد المنستيري قال: "فضلت الرحيل عن الفريق بحثا عن تحدي جديد وأن أعمل في مصر التي أحبها ووكيل أعمالي محمد يوسف ساهم كثيرا في قدومي للاتحاد".

وعن تجربته السابقة في الزمالك قال ميودراغ بيريسيك: "عملت قبل 10 سنوات في الزمالك لم يكن لدينا أفضل فريق وقتها بسبب رحيل 7 لاعبين دوليين وكان الهدف البقاء في الدرجة الأولى وإعطاء الفرصة للشباب وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد".

وأوضح "حصلنا على المركز الرابع وهو ما لم يكن متوقعا ولكن أهم شيء تصعيد العديد من الشباب للفريق الأول والآن أصبح منهم لاعبين مهمين لمصر مثل أنس أسامة وعمر هشام ومصطفى كيجو".

وواصل "والكل يستطيع رؤية أن تلك الفترة في الزمالك لم تكن من أجل مركز فقط حتى مع حصولنا على المركز الثاني في الدوري في موسمي الثاني بل كنا نعمل للتطوير وتحقيق نتائج جيدة بلاعبين جدد والآن هم لاعبين مهمين جدا لمنتخب مصر".

وعما يعرفه عن فريق الاتحاد قال: "أعرف الكثير عن الاتحاد وكان لدي عدة عروض كما قلت ولكن بعد حديثي مع وكيلي رأيت أن تدريب الاتحاد أفضل فرصة لي هو ناد كبير وتحدي كبير بالنسبة لي".

وواصل "أعرف الكثير من لاعبي الفريق الحاليين وكذلك أسطورته إسماعيل أحمد أعرفه جيدا من لبنان لعبت ضده في النهائيات هناك ولدي صورة جيدة عن اللاعبين".

وعن طموحه أوضح "طموحي أن نلعب بطريقتي أحب أن يكون لدينا دفاع قوي وأن يتحمل الجميع المسؤولية في الدفاع وسنبدأ من هنا ونتحسن ولأنني فزت بالـBAL بسبب الدفاع وفي لبنان اشتهرت بالدفاع القوي كذلك وأن نضغط جيدا ونقوم بتدوير جيد للكرة ولكن أهم شيء هو تحسين الدفاع".

وشدد "في فلسفتي كل شيء يبدأ فيها من الدفاع وبعد ذلك سنركز على الهجوم والمهارات وحينما نستطيع وضع أفكاري في الفريق فسوف نحقق النتائج".

وبسؤاله عما يثار حول احتمالية ضم ديكسون لاعبه المحترف في صفوف الفريق التونسي أجاب "الكل يعرف ديكسون لعب معي في اتحاد منستيري لدي علاقة جيدة معه لكن من المبكر حاليا الحديث عن ضم اللاعبين الأجانب لأن أهم شيء حاليا تكوين صورة مفصلة عن الفريق وعن نوع اللاعب الذي نحتاجه لتطوير الفريق".

وعن موعد انضمامه للفريق لخوض التدريبات للموسم الجديد قال: "سأنضم للفريق في شهر أغسطس وأعرف أن بعض اللاعبين سيكونون في منتخب مصر وسينضمون لنا لاحقا ولكنا سنبدأ التحضيرات من أجل البطولة العربية لكن أهم شيء بالنسبة لي هو فترة التحضير للموسم فنحتاج لشهر ونصف من العمل الشاق قبل الموسم".

وعن المساعد في جهازه الفني أتم ميودراغ بيريسيك حواره قائلا: "من المبكر الحديث حول الأمر حينما أصل مصر سأرى نوع المساعد الذي أريده ومن سيقدمه لي الاتحاد وسنرى كيف سنعمل سويا بالتأكيد أريد أفضل الأشخاص لأنني أتي بطموح كبير وأريد من يعمل معي أن يكون مركزا طوال الوقت على كرة السلة وسنرحب به".

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