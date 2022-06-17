خبر في الجول - كلاتنبرج المرشح الأبرز لقيادة لجنة الحكام في الموسم القادم

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 00:53

كتب : أحمد الخولي

مارك كلاتنبرج

علم FilGoal.com أن مارك كلاتنبرج الخبير الانجليزي التحكيمي ورئيس لجنة الحكام في اليونان هو المرشح الأبرز لنولي لجنة الحكام المصرية من الموسم القادم.

وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قد أعلن في مؤتمر صحفي العمل على تعيين خبير تحكيمي أجنبي بدءا من الموسم المقبل.

جاء ذلك ضمن مجموعة قرارات تضمنت إقالة إيهاب جلال مدرب المنتخب وتعيين مدرب أجنبي للمنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي، ومدير فني أجنبي لاتحاد الكرة. (طالع التفاصيل).

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وكان كلاتنبرج قد أعلن في فبراير 2017 عن ترك منصبه كحكم في الدوري الإنجليزي، من أجل منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفا لمواطنه هاوارد ويب.

وفي فبراير 2019 انتقل كلاتنبرج إلى الصين ليصبح أحد الحكام المحترفين هناك، ثم تولى مسؤولية اليونان في يوليو 2020.

يذكر أن الحكم المصري الدولي السابق عصام عبد الفتاح يتولى منصب رئاسة لجنة الحكام في الوقت الحالي.

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