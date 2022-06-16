موعد الإعلان عن المدن المستضيفة لـ كأس العالم 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد الكشف عن المدن المستضيفة لـ كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيلعن فيفا أسماء المدن مساء اليوم -الخميس- في الحادية عشر مساء بتوقيت مصر عبر منصة "FIFA+".

مونديال 2026 سيقام لأول مرة في التاريخ بمشاركة 48 منتخبا، وستكون نهائيات قطر 2022 آخر كأس عالم بمشاركة 32 منتخبا بعدما قرر فيفا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المسابقة.

ما هي المدن المرشحة؟

وفقا لفيفا فإن التنافس سيكون بين 16 مدينة، وبحسب "CNN" فإن معظم المدن ستكون في الولايات المتحدة بواقع 10 مدن.

ويظهر من بين الـ10 المدن بعض سبق لها استضافة كأس العالم 1994، مثل بوسطن ودالاس وسان فرانسيسكو وأورلاندو وواشنطن، وتقدمت واشنطن هذه المرة بعرض مشترك مع بالتيمور.

أما في كندا ستكون بين فانكوفر وإدمونتون وتورنتو.

وفي المكسيك، فهناك 3 مدن مرشحة أيضا هي جوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها الولايات المتحدة نهائيات كأس العالم بعد الأولى 1994 بينما ستكون الثالثة للمكسيك، التي استضافتها أيضًا عامي 1970و1984، فيما تعتبر هذه المرة الأولى التي تقام فيها مباراة في كأس العالم في كندا.

اقرأ أيضا:

الإعلان عن جدول الدوري الإنجليزي

مواجهات نارية مبكرة لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي

مدرب كوت ديفوار السابق يوافق على تدريب مصر

عرض مدرب توتنام السابق على الأهلي

الكشف عن مهمة عمرو محب بعد رحيل موسيماني