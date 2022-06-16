أس: ماتا يرفض عرضًا "مثيرا للدوخة" من الهلال السعودي

رفض الإسباني خوان ماتا عرضًا خرافيًا من الهلال السعودي بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن ماتا تلقى عرضًا براتب 10 ملايين يورو في الموسم الواحد من الهلال.

ورغم ضخامة المبلغ "المثير للدوخة" وفقًا للتقرير، فإن ماتا غير مقتنع به ويرفضه حتى اللحظة.

وينتظر ماتا عروضًا من دوريات أكثر تنافسية، خصوصًا أن أولويته البقاء في الدوري الإنجليزي، كما أظهرت عدة أندية إسبانية اهتمامها باللاعب.

وكان مانشستر يونايتد قد عرض على ماتا الانضمام للطاقم الفني بعد نهاية عقده، لكنه يريد مواصلة مسيرته الكروية.

ماتا (34 عامًا) تواجد في مانشستر يونايتد منذ يناير 2014 بعد انتقاله إليه قادمًا من تشيلسي مقابل 44 مليون يورو وقتها.

وخاض ماتا 285 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 47 آخرين، لكنه لم يلعب بشكل أساسي في آخر عدة سنوات من مسيرته مع الشياطين الحمر.

وبدأ ماتا مسيرته مع ريال مدريد كاستيا، ثم تألق مع فالنسيا طوال 4 مواسم، وانتقل منه إلى تشيلسي الذي قاده للفوز بدوري أبطال أوروبا 2012.

ويمتلك ماتا 41 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا كان آخرها في 2016، وتوج مع لاروخا بكأس العالم 2010 ويورو 2012 الذي سجل فيه هدف بلاده الرابع بالمباراة النهائية أمام إيطاليا.

اقرأ أيضا:

الإعلان عن جدول الدوري الإنجليزي

مواجهات نارية مبكرة لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي

مدرب كوت ديفوار السابق يوافق على تدريب مصر

عرض مدرب توتنام السابق على الأهلي

الكشف عن مهمة عمرو محب بعد رحيل موسيماني