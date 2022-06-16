اسكواش - الاتحاد يكرم أبطال العالم في مصر بـ حضور وزير الرياضة

يكرم الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة أبطال العالم للرجال والسيدات في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الخميس.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري تكريم أبطال اللعبة القدامى بالإضافة إلى اللاعبين الناشئين هذا العام.

وقالت أمنة الطرابلسي عضو إدارة الاتحاد عبر قناة أون تايم سبورتس: "كل عام نكرم أبطال العالم لمنافسات الرجال والسيدات للفردي والفرق".

وكشفت "هذا العام قررنا أن يكون الأمر مختلفا بتكريم اللاعبين القدامى الذين حصلوا على لقب البطولة".

وأضافت أمنة "يحضر التكريم مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش وأشرف صبحي وزير الرياضة".

وأوضحت عضو إدارة الاتحاد "التكريم يشمل 20 لاعبا على الأقل بينهم المصنفون الأوائل على مستوى العالم".

وعن مستقبل الاسكواش في مصر قالت: "لدينا العديد من الناشئين الأبطال والمتوقع لهم أن يستكملوا مسيرة اللاعبين المميزين حاليا".

واختتمت أمنة الطرابلسي تصريحاتها: "كان هناك تصفيات تأهل لبطولة العالم للناشئين وشهدت مباريات كبيرة جدا لأبطال منتظرين للمستقبل".

وكان الثنائي علي فرج ونور الشربيني حصد النسخة الأخيرة من بطولة العالم والتي أقيمت في متحف الحضارات الشهر الماضي.

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