تقرير: سيتي يستعد لتقديم عرضه الأول من أجل ضم ظهير برايتون

ينوي مانشستر سيتي التقدم بعرض للتعاقد مع مارك كوكوريا لاعب برايتون في فترة الانتقالات الصيفية.

الظهير الأيسر الإسباني كان قد انضم لبرايتون في الموسم الماضي قادما من خيتافي ونجح في خطف الأنظار خلال موسمه الأول في إنجلترا.

وقال فابريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في اخبار الانتقالات إن مانشستر سيتي مستعد لتقديم عرض أول لبرايتون من أجل ضم مارك كوكوريا.

بعد وصول العرض الأول سيدخل الطرفان مرحلة المفاوضات المتقدمة في الأيام المقبلة.

كوكوريا لا يزال الهدف الأول لمانشستر سيتي كظهير أيسر، بسبب رغبة بيب جوارديولا مدرب سيتي في العمل مع مواطنه.

كوكوريا خريج أكاديمية لاماسيا في برشلونة والتي نجح جوارديولا في إخراج العديد من اللاعبين من خلالها والذين أصبحوا نجوما خلال فترة تدريبه للفريق الإسباني.

ويحتاج مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيسر بعد فقدان بينجامين ميندي الذي يتم محاكمته وبسبب عدم وجود لاعب في ذلك المركز بشكل صحيح في الفريق، إذ أن جوارديولا قد خاض الموسم الحالي بجواج كانسيلو اللاعب الذي يلعب كظهير أيمن في غير مركزه، بالإضافة إلى زينشينكو والذي لا يقدم الاداء المنتظر.

وفقا لسكاي سبورتس فإن مانشستر سيتي ينوي التقدم بعرض مقابل 30 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف المقبل وهو ما يقارب ضعف المبلغ الذي دفعه برايتون للتعاقد مع اللاعب.

كوكوريا شارك خلال الموسم المنصرم مع برايتون في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.

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