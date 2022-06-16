تقرير مغربي: شروط بنشرقي تفسد انتقاله لـ الاتفاق السعودي

الخميس، 16 يونيو 2022 - 00:50

كتب : FilGoal

هدف بنشرقي مع الزمالك أمام الداخلية

تراجع الاتفاق السعودي عن فكرة التعاقد مع أشرف بنشرقي نجم الزمالك وفقا لموقع "le 360" المغربي.

اللاعب المغربي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يتوصل إلى اتفاق حول تجديد عقده حتى الآن.

وأوضح الموقع المغربي أن الاتفاق تراجع عن ضم بنشرقي بسبب شروطة المالية المبالغ فيها.

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وأضاف أن باتريس كاريترون مدرب الاتفاق الحالي والزمالك السابق أوصى إدارة ناديه بضم بنشرقي لكن الشروط المالية للاعب عرقلت الصفقة.

بنشرقي البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الزمالك قادما من الهلال السعودي عام 2019 وحصل على 3 ألقاب مع حامل لقب الدوري المصري.

النجم المغربي شارك خلال الموسم الحالي في 24 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 6 بجميع المسابقات.

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أشرف بنشرقي نادي الزمالك الاتفاق السعودي
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